https://uz.sputniknews.ru/20250316/uzbekistan-turkmenistan-vodopolzovaniye-sotrudnichestvo-48436570.html

О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана

О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана

Sputnik Узбекистан

Делегация министерства водного хозяйства РУз посетила Туркменистан с рабочим визитом

2025-03-16T16:55+0500

2025-03-16T16:55+0500

2025-03-16T16:55+0500

узбекистан

туркменистан

вода

амударья

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/11/29193090_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_159f04f13619ea10c2f32cf292209f5b.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Туркменабаде прошла встреча руководителей и специалистов водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана, сообщает ИА "Дунё".В фокусе внимания находилось взаимодействие в водной сфере, в частности эксплуатация и модернизация водохозяйственных объектов, проведение противопаводковых и берегоукрепительных работ на реке Амударья, рациональное использование водных ресурсов.Еще одна достигнутая договоренность касалась совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмена опытом внедрения водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничества в области подготовки кадров для водохозяйственной сферы.Представители водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана посетили объекты Туямуюнского гидроузла, где подробно обсудили совместные меры по обеспечению их эффективного функционирования.

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан турменистан водохозяйственные ведомства