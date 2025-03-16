https://uz.sputniknews.ru/20250316/uzbekistan-turkmenistan-vodopolzovaniye-sotrudnichestvo-48436570.html
О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана
О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана
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Делегация министерства водного хозяйства РУз посетила Туркменистан с рабочим визитом
2025-03-16T16:55+0500
2025-03-16T16:55+0500
2025-03-16T16:55+0500
узбекистан
туркменистан
вода
амударья
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Туркменабаде прошла встреча руководителей и специалистов водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана, сообщает ИА "Дунё".В фокусе внимания находилось взаимодействие в водной сфере, в частности эксплуатация и модернизация водохозяйственных объектов, проведение противопаводковых и берегоукрепительных работ на реке Амударья, рациональное использование водных ресурсов.Еще одна достигнутая договоренность касалась совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмена опытом внедрения водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничества в области подготовки кадров для водохозяйственной сферы.Представители водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана посетили объекты Туямуюнского гидроузла, где подробно обсудили совместные меры по обеспечению их эффективного функционирования.
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узбекистан турменистан водохозяйственные ведомства
узбекистан турменистан водохозяйственные ведомства
О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана
Делегация министерства водного хозяйства РУз посетила Туркменистан с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
В Туркменабаде прошла встреча руководителей и специалистов водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана, сообщает
ИА "Дунё".
В фокусе внимания находилось взаимодействие в водной сфере, в частности эксплуатация и модернизация водохозяйственных объектов, проведение противопаводковых и берегоукрепительных работ на реке Амударья, рациональное использование водных ресурсов.
“Стороны договорились осуществлять тесное взаимодействие по проведению необходимых гидротехнических мероприятий, нацеленных на предотвращение потерь и рациональное использование стока реки Амударья”, — говорится в сообщении.
Еще одна достигнутая договоренность касалась совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмена опытом внедрения водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничества в области подготовки кадров для водохозяйственной сферы.
Представители водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана посетили объекты Туямуюнского гидроузла, где подробно обсудили совместные меры по обеспечению их эффективного функционирования.