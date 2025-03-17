Как в Ташкенте прошла "УДачная ярмарка" - фото

Это была не просто ярмарка, а уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.На ярмарке были представлены:В рамках "УДачной ярмарки" также работала ярмарка "Лавка ремесленника", где посетители могли приобрести уникальные изделия ручной работы:Ярмарка подарила массу положительных эмоций и вдохновения! Участники не только пополнили свои коллекции растений, но и нашли уникальные товары, познакомились с новыми людьми и зарядились весенним настроением.
В ташкентском парке Анхор Локомотив прошла "УДачная ярмарка" — настоящий праздник для любителей растений, дачников, огородников и садоводов!
Это была не просто ярмарка, а уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.
На ярмарке были представлены:
семена, саженцы и рассада;
декоративные и комнатные растения;
композиции из живых растений и декор для дома;
средства защиты растений и удобрения;
почва и грунт для растений, а также многое другое.
В рамках "УДачной ярмарки" также работала ярмарка "Лавка ремесленника", где посетители могли приобрести уникальные изделия ручной работы:
украшения и аксессуары;
ароматические изделия и мыло;
вязаные изделия и игрушки;
изделия из дерева и кожи.
Ярмарка подарила массу положительных эмоций и вдохновения! Участники не только пополнили свои коллекции растений, но и нашли уникальные товары, познакомились с новыми людьми и зарядились весенним настроением.