https://uz.sputniknews.ru/20250317/tashkent-dacha-yarmarka-rasteniya-48443868.html

Как в Ташкенте прошла "УДачная ярмарка" - фото

Как в Ташкенте прошла "УДачная ярмарка" - фото

Sputnik Узбекистан

Это была уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.

2025-03-17T18:52+0500

2025-03-17T18:52+0500

2025-03-17T18:52+0500

ярмарка

праздник

растение

растения

семена

удобрения

минеральные удобрения

почва

фото

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Это была не просто ярмарка, а уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.На ярмарке были представлены:В рамках "УДачной ярмарки" также работала ярмарка "Лавка ремесленника", где посетители могли приобрести уникальные изделия ручной работы:Ярмарка подарила массу положительных эмоций и вдохновения! Участники не только пополнили свои коллекции растений, но и нашли уникальные товары, познакомились с новыми людьми и зарядились весенним настроением.

ташкент

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