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https://uz.sputniknews.ru/20250317/tashkent-dacha-yarmarka-rasteniya-48443868.html
Как в Ташкенте прошла "УДачная ярмарка" - фото
Как в Ташкенте прошла "УДачная ярмарка" - фото
Sputnik Узбекистан
Это была уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.
2025-03-17T18:52+0500
2025-03-17T18:52+0500
ярмарка
праздник
растение
растения
семена
удобрения
минеральные удобрения
почва
фото
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Это была не просто ярмарка, а уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.На ярмарке были представлены:В рамках "УДачной ярмарки" также работала ярмарка "Лавка ремесленника", где посетители могли приобрести уникальные изделия ручной работы:Ярмарка подарила массу положительных эмоций и вдохновения! Участники не только пополнили свои коллекции растений, но и нашли уникальные товары, познакомились с новыми людьми и зарядились весенним настроением.
ташкент
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ташкент ярмарка весна цветы дача сад анхор растения фото
ташкент ярмарка весна цветы дача сад анхор растения фото

Как в Ташкенте прошла "УДачная ярмарка" - фото

18:52 17.03.2025
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В ташкентском парке Анхор Локомотив прошла "УДачная ярмарка" — настоящий праздник для любителей растений, дачников, огородников и садоводов!
Это была не просто ярмарка, а уютная встреча единомышленников в теплой и дружеской атмосфере.
На ярмарке были представлены:
семена, саженцы и рассада;
декоративные и комнатные растения;
композиции из живых растений и декор для дома;
средства защиты растений и удобрения;
почва и грунт для растений, а также многое другое.
В рамках "УДачной ярмарки" также работала ярмарка "Лавка ремесленника", где посетители могли приобрести уникальные изделия ручной работы:
украшения и аксессуары;
ароматические изделия и мыло;
вязаные изделия и игрушки;
изделия из дерева и кожи.
Ярмарка подарила массу положительных эмоций и вдохновения! Участники не только пополнили свои коллекции растений, но и нашли уникальные товары, познакомились с новыми людьми и зарядились весенним настроением.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый посетитель мог выбрать свой уникальный кактус

Каждый посетитель мог выбрать свой уникальный кактус - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый посетитель мог выбрать свой уникальный кактус

© Sputnik / Бахром Хатамов

Это был настоящий праздник весны

Это был настоящий праздник весны - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Бахром Хатамов

Это был настоящий праздник весны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетителей порадовал большой ассортимент комнатных и декоративных растений

Посетителей порадовал большой ассортимент комнатных и декоративных растений - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетителей порадовал большой ассортимент комнатных и декоративных растений

© Sputnik / Бахром Хатамов

Поделки ручной работы из дерева

Поделки ручной работы из дерева - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поделки ручной работы из дерева

© Sputnik / Бахром Хатамов

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Главное - не забывать о творчестве - Sputnik Узбекистан
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Главное - не забывать о творчестве

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Обилие цветов радовало глаз

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© Sputnik / Бахром Хатамов

Обилие цветов радовало глаз

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Интерес к ярмарке проявили и дети

Интерес к ярмарке проявили и дети - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерес к ярмарке проявили и дети

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выбор огромен

Выбор огромен - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Выбор огромен

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дачники и садовники пополнили свою коллекцию растений

Дачники и садовники пополнили свою коллекцию растений - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Дачники и садовники пополнили свою коллекцию растений

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кожаные изделия никогда не выходят из моды

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Игрушки могут стать не только приятным подарком ребенку, но и украшением для дачного сада

Игрушки могут стать не только приятным подарком ребенку, но и украшением для дачного сада - Sputnik Узбекистан
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Игрушки могут стать не только приятным подарком ребенку, но и украшением для дачного сада

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