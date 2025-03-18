https://uz.sputniknews.ru/20250318/chto-bolshe-vsego-proizvodili-v-regionax-uzbekistana-v-2024-godu-48469395.html
Что больше всего производили в регионах Узбекистана в 2024 году
Что больше всего производили в регионах Узбекистана в 2024 году
Sputnik Узбекистан
Кашкадарьинская и Хорезмская области лидировали по производству мяса и рыбы
2025-03-18T16:50+0500
2025-03-18T16:50+0500
2025-03-18T16:50+0500
инфографика
узбекистан
сельхозпродукция
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В прошлом году в продукции, выращенной аграриями Узбекистана, преобладали зерновые культуры и овощи. Наибольший ее объем пришелся на Ферганскую и Андижанскую области.Кашкадарьинская и Хорезмская области заняли лидирующие позиции по производству мяса и рыбы.Подробнее о том, какие регионы Узбекистана стали лидерами в сельскохозяйственном производстве в 2024 году, — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан регионы производство мясо рыба
узбекистан регионы производство мясо рыба
Что больше всего производили в регионах Узбекистана в 2024 году
Кашкадарьинская и Хорезмская области лидировали по производству мяса и рыбы.
В прошлом году в продукции, выращенной аграриями Узбекистана, преобладали зерновые культуры и овощи. Наибольший ее объем пришелся на Ферганскую и Андижанскую области.
Кашкадарьинская и Хорезмская области заняли лидирующие позиции по производству мяса и рыбы.
Подробнее о том, какие регионы Узбекистана стали лидерами в сельскохозяйственном производстве в 2024 году, — в инфографике Sputnik Узбекистан.