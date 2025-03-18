https://uz.sputniknews.ru/20250318/data-zaversheniya-otopitelnogo-sezona-tashkent-48466781.html

В Ташкенте завершился отопительный сезон

В Ташкенте завершился отопительный сезон

Sputnik Узбекистан

В настоящее время среднесуточная температура в столице Узбекистана превышает +12-13°C, что соответствует установленным нормативам для завершения отопительного сезона

2025-03-18T13:20+0500

2025-03-18T13:20+0500

2025-03-18T14:46+0500

общество

узбекистан

ташкент

отопление

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Ташкенте завершился отопительный сезон, сообщает пресс-служба городского хокимията. Согласно установленным нормам, отопительный период завершается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает +8°C, добавили в пресс-службе столичной администрации.В течение последней недели дневная температура воздуха в Ташкенте стабильно держится на уровне +18-19°C и выше, а ночная — не опускается ниже +8°C. Согласно прогнозу Центра гидрометеорологии, в ближайшие 5 дней дневная температура воздуха будет составлять +20...+22°C, а ночная останется выше +10°C. В свою очередь оператор теплоснабжения столицы республики — компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что после окончания отопительного периода начнется этап подготовки к следующему сезону. В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился 26 марта.

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