https://uz.sputniknews.ru/20250318/data-zaversheniya-otopitelnogo-sezona-tashkent-48466781.html
В Ташкенте завершился отопительный сезон
В Ташкенте завершился отопительный сезон
Sputnik Узбекистан
В настоящее время среднесуточная температура в столице Узбекистана превышает +12-13°C, что соответствует установленным нормативам для завершения отопительного сезона
2025-03-18T13:20+0500
2025-03-18T13:20+0500
2025-03-18T14:46+0500
общество
узбекистан
ташкент
отопление
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Ташкенте завершился отопительный сезон, сообщает пресс-служба городского хокимията. Согласно установленным нормам, отопительный период завершается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает +8°C, добавили в пресс-службе столичной администрации.В течение последней недели дневная температура воздуха в Ташкенте стабильно держится на уровне +18-19°C и выше, а ночная — не опускается ниже +8°C. Согласно прогнозу Центра гидрометеорологии, в ближайшие 5 дней дневная температура воздуха будет составлять +20...+22°C, а ночная останется выше +10°C. В свою очередь оператор теплоснабжения столицы республики — компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что после окончания отопительного периода начнется этап подготовки к следующему сезону. В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился 26 марта.
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ташкент отопительный сезон завершение
ташкент отопительный сезон завершение
В Ташкенте завершился отопительный сезон
13:20 18.03.2025 (обновлено: 14:46 18.03.2025)
В настоящее время среднесуточная температура в столице Узбекистана превышает +12-13°C, что соответствует установленным нормативам для завершения отопительного сезона.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
В Ташкенте завершился отопительный сезон, сообщает
пресс-служба городского хокимията.
"Отопительный период 2024-2025 годов официально завершается с 18 марта 2025 года", — говорится в сообщении.
Согласно установленным нормам, отопительный период завершается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает +8°C, добавили в пресс-службе столичной администрации.
В течение последней недели дневная температура воздуха в Ташкенте стабильно держится на уровне +18-19°C и выше, а ночная — не опускается ниже +8°C.
Согласно прогнозу Центра гидрометеорологии, в ближайшие 5 дней дневная температура воздуха будет составлять +20...+22°C, а ночная останется выше +10°C.
"В настоящее время среднесуточная температура в столице уже превышает +12-13°C, что соответствует установленным нормативам для завершения отопительного сезона", — говорится в сообщении.
В свою очередь оператор теплоснабжения столицы республики — компания Veolia Energy Tashkent сообщила,
что после окончания отопительного периода начнется этап подготовки к следующему сезону.
В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился
26 марта.