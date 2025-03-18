https://uz.sputniknews.ru/20250318/delegatsiya-primorskogo-kraya-uzbekistan-48464711.html

Делегация Приморского края прибыла в Узбекистан — цель поездки

Делегация Приморского края прибыла в Узбекистан — цель поездки

Sputnik Узбекистан

Гости планируют посетить Бухарскую, Самаркандскую и Сырдарьинскую области

2025-03-18T11:00+0500

2025-03-18T11:00+0500

2025-03-18T11:00+0500

делегация

приморье

узбекистан

визит

сотрудничество

трудовая миграция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/12/48464204_68:84:1024:622_1920x0_80_0_0_d4ddc04d7f0a12dcdc8c68fcc6a4fc7a.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Делегация Приморского края начала рабочую поездку в Узбекистан, сообщает генеральный консул республики во Владивостоке Юсуп Кабулджанов.В ее составе руководители агентства по делам миграции, Минздрава, министерства международных и внешнеэкономических связей, колледжей Приморья, а также представители таких крупных предприятий края, как Тернейлес, Доброфлот, Лотос.Гости планируют посетить Бухарскую, Самаркандскую и Сырдарьинскую области, в частности, центры подготовки рабочих кадров для переговоров с узбекскими коллегами, ответственными за миграционную политику.Он добавил, что главная цель не только этого визита, но и нового ведомства, созданного по инициативе губернатора Приморского Олега Кожемяко, — упорядочить поток мигрантов, выбрать тех специалистов, которые нужны различным отраслям региона.Рабочая поездка организована при поддержке Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке, а также достигнутых соглашений с Агентством Миграции при Кабмине республики в рамках визита губернатора Приморского края Олега Кожемяко в ноябре 2024-го.Ранее глава российского региона рассказал, что представители агентства по делам миграции будут работать в Узбекистане, поскольку на местах проще проводить подбор специалистов, в которых нуждаются приморские предприятия.

приморье

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

делегация приморский край узбекистан