https://uz.sputniknews.ru/20250318/delegatsiya-primorskogo-kraya-uzbekistan-48464711.html
Делегация Приморского края прибыла в Узбекистан — цель поездки
Делегация Приморского края прибыла в Узбекистан — цель поездки
Sputnik Узбекистан
Гости планируют посетить Бухарскую, Самаркандскую и Сырдарьинскую области
2025-03-18T11:00+0500
2025-03-18T11:00+0500
2025-03-18T11:00+0500
делегация
приморье
узбекистан
визит
сотрудничество
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Делегация Приморского края начала рабочую поездку в Узбекистан, сообщает генеральный консул республики во Владивостоке Юсуп Кабулджанов.В ее составе руководители агентства по делам миграции, Минздрава, министерства международных и внешнеэкономических связей, колледжей Приморья, а также представители таких крупных предприятий края, как Тернейлес, Доброфлот, Лотос.Гости планируют посетить Бухарскую, Самаркандскую и Сырдарьинскую области, в частности, центры подготовки рабочих кадров для переговоров с узбекскими коллегами, ответственными за миграционную политику.Он добавил, что главная цель не только этого визита, но и нового ведомства, созданного по инициативе губернатора Приморского Олега Кожемяко, — упорядочить поток мигрантов, выбрать тех специалистов, которые нужны различным отраслям региона.Рабочая поездка организована при поддержке Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке, а также достигнутых соглашений с Агентством Миграции при Кабмине республики в рамках визита губернатора Приморского края Олега Кожемяко в ноябре 2024-го.Ранее глава российского региона рассказал, что представители агентства по делам миграции будут работать в Узбекистане, поскольку на местах проще проводить подбор специалистов, в которых нуждаются приморские предприятия.
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делегация приморский край узбекистан
делегация приморский край узбекистан
Делегация Приморского края прибыла в Узбекистан — цель поездки
Гости планируют посетить Бухарскую, Самаркандскую и Сырдарьинскую области.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Делегация Приморского края начала рабочую поездку в Узбекистан, сообщает
генеральный консул республики во Владивостоке Юсуп Кабулджанов.
В ее составе руководители агентства по делам миграции, Минздрава, министерства международных и внешнеэкономических связей, колледжей Приморья, а также представители таких крупных предприятий края, как Тернейлес, Доброфлот, Лотос.
Гости планируют посетить Бухарскую, Самаркандскую и Сырдарьинскую области, в частности, центры подготовки рабочих кадров для переговоров с узбекскими коллегами, ответственными за миграционную политику.
"Задача — познакомиться с условиями обучения иностранных специалистов, встретиться с руководителями территорий", — пояснил глава агентства по делам миграции Приморья Михаил Сорокин.
Он добавил, что главная цель не только этого визита, но и нового ведомства, созданного по инициативе губернатора Приморского Олега Кожемяко, — упорядочить поток мигрантов, выбрать тех специалистов, которые нужны различным отраслям региона.
Рабочая поездка организована при поддержке Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке, а также достигнутых соглашений с Агентством Миграции при Кабмине республики в рамках визита губернатора Приморского края Олега Кожемяко в ноябре 2024-го.
Ранее глава российского региона рассказал, что представители агентства по делам миграции будут работать в Узбекистане, поскольку на местах проще проводить подбор специалистов, в которых нуждаются приморские предприятия.