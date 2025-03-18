https://uz.sputniknews.ru/20250318/kak-afganskiy-vodnyy-proekt-povliyaet-na-strany-tsa-48466091.html

Как афганский водный проект повлияет на страны ЦА — ответ эксперта

Как афганский водный проект повлияет на страны ЦА — ответ эксперта

Sputnik Узбекистан

Специалист Института водных проблем РАН прогнозирует возможные сценарии развития событий в результате строительства мелиорационного канала Кош-Тепа, говорит о том, как можно предотвратить негативные последствия

2025-03-18T12:10+0500

2025-03-18T12:10+0500

2025-03-18T12:10+0500

мнение эксперта

афганистан

амударья

проект

водный вопрос

страны ца

сельское хозяйство

шавкат мирзиёев

еабр

россия

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Афганистан осуществляет проект канала Кош-Тепа, который позволит сделать более миллиона гектаров пустынной земли в этой стране пригодными для ведения сельского хозяйства, что, в свою очередь, обеспечит продовольственную безопасность.Научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии наук Михаил Болгов в интервью с корреспондентом Sputnik рассказывает, как реализация этого проекта повлияет на и без того напряженный водохозяйственный баланс в странах ЦА.Также речь идет о первоочередных задачах, стоящих перед регионом, от решения которых зависит развитие здесь сельского хозяйства и экология.Какие страны Центральной Азии в большей степени пострадают в результате строительства водоканала Кош-Тепа, почему в погоне за увеличением площади орошаемых земель и получением гарантированного урожая Афганистан нанесет ущерб себе самому, может ли помочь в решении водохозяйственных проблем международная кооперация.Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik.Для справки: на Амударью приходится порядка половины от всех водных ресурсов Центральной Азии: около 60 кубокилометров в год.Афганистан с помощью международных доноров и консультантов подготовил проекты строительства новых ГЭС и крупных ирригационных систем. Крупнейшим из них является строительство канала Кош-Тепа на реке Пяндж (сливаясь с рекой Вахш, образует Амударью).О строительстве канала Кош-Тепа, вода для которого отводится от Амударьи, стало известно в марте 2022-го. По планам талибов*, его длина составит 285 км, ширина — 100 метров, глубина — почти 8,5 метров. Стоимость реализации проекта — $684 млн.Предполагается, что после завершения строительства Афганистан будет получать не менее трети амударьинской воды.Проект рассчитан на пять лет, однако работы идут с опережением графика.Афганистан, в отличие от стран Центральной Азии, не ограничен никакими соглашениями и может забирать воду без оглядки на соседние страны.По мнению специалистов, запуск канала может привести к резкому сокращению потребления воды из реки Амударья в Узбекистане и Туркменистане.Между тем из-за высокой нагрузки на водные ресурсы Центральная Азия утрачивает свой ирригационный потенциал.На эту проблему не раз указывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В частности, он отметил, что в некоторых регионах ЦА к 2040 году нагрузка на водные ресурсы увеличится втрое.Ранее эксперты ЕАБР прогнозировали, что, кардинально изменив водный баланс в бассейне реки Амударья, канал Кош-Тепа может вызвать геополитическую нестабильность и напряженность в дипломатических отношениях.* Движение "Талибан" — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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