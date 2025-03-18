https://uz.sputniknews.ru/20250318/samarkand-transport-master-plan-rossiyskaya-kompaniya-48470181.html

В Самарканде реализуют транспортную модель, разработанную российской компанией

В Самарканде реализуют транспортную модель, разработанную российской компанией

Sputnik Узбекистан

В настоящее время ситуация с общественным транспортом в Самарканде меняется в лучшую сторону: старые маловместительные автобусы и дублирующие маршруты, проходившие исключительно по центральным улицам, остаются в прошлом

2025-03-18T18:15+0500

2025-03-18T18:15+0500

2025-03-18T18:15+0500

эксклюзив

общественный транспорт

узбекистан

самарканд

модель

россия

компания

общество

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Одним из ключевых факторов, способствовавших изменениям в сфере общественного транспорта Самарканда, стал мастер-план, разработанный в октябре 2021 года российской компанией Simetra, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он рассчитан до 2031 года и направлен на обновление транспортной инфраструктуры: строительство новых дорог, оборудование остановок, пешеходных переходов и введение удобных городских маршрутов.Обновление маршрутов — первый шаг к переменамПервое, что сделали в рамках реализации плана, — пересмотрели и оптимизировали маршруты общественного транспорта. Число дублирующих маршрутов постепенно сократили, появились новые, более удобные направления.Согласно анализу, проведенному специалистами российской компании, для нормальной работы общественного транспорта Самарканду необходимо более 500 автобусов. С 2022 года в город поступили более 230 низкопольных автобусов, 100 из которых — десятиметровые электробусы. В рамках программы ЕБРР "Зеленый город" планируют закупить еще 250 электробусов у Китая.Комфортная городская инфраструктураБезусловно, решить проблему исключительно завозом новых транспортных средств невозможно. В мастер-плане прописан ряд мер по изменению в Самарканде улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры в целом. К примеру, планируют соорудить 7 транспортных развязок, 2 путепровода, 18 мостов, построить новые дороги общей протяженностью 130 км, а также реконструировать 120 км внутренних и магистральных дорог.Наглядный тому пример — строительство в Самарканде двух подземных тоннелей и автомобильных мостов. Этот масштабный проект, финансируемый фондом развития Абу-Даби на сумму $300 млн, реализуют узбекско-китайские консорциумы на одной из главных улиц города — улице Гагарина.У городского транспорта должен быть приоритетСогласно статистическим данным, сегодня на 1 000 граждан приходится свыше 90 автомобилей. В мировом масштабе этот показатель незначителен, однако для Самарканда с его относительно узкими дорогами он масштабен. Новые автобусы, удобные маршруты не смогут изменить ситуацию, если общественному транспорту не отдадут приоритет на дорогах.Поэтому уже сегодня из запланированных 32 км выделенных полос для проезда общественного транспорта в городе создано порядка 10 км. "Выделенка" имеется на улицах Ибн Сино и Бустансарой, а также в районе Университетского бульвара.Разгрузить дороги по "плану" помогут и новые, а также продленные действующие трамвайные маршруты и, конечно же, ввод железнодорожных пригородных маршрутов. Однако в этом направлении, как и в плане строительства новых автобусных остановок, пока нет новостей.В настоящее время общественным транспортом в Самарканде ежедневно пользуется порядка 160 тыс. пассажиров — почти каждый пятый житель и гость города. С учетом всех изменений, эта цифра будет только расти.

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