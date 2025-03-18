https://uz.sputniknews.ru/20250318/tseli-voennoy-operatsii-ssha-v-yemene-nedostijimy-48467021.html

Цели военной операции США в Йемене недостижимы

Цели военной операции США в Йемене недостижимы

Sputnik Узбекистан

Декларированные цели Вашингтона: "защита американских интересов, сдерживание противников и восстановление свободы судоходства". В реальности "мир через силу" означает в этом регионе многолетнее кровопролитие и бесконечную прокси-войну с Ираном

2025-03-18T14:30+0500

2025-03-18T14:30+0500

2025-03-18T14:30+0500

колумнисты

в мире

политика

сша

йемен

пентагон

дональд трамп

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/12/48468625_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_7c03045e75561f71132be418d357f131.jpg

Американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США провести крупномасштабную операцию против Йемена, чтобы лишить движение хуситов "Ансар Аллах" возможности наносить ракетные удары по кораблям и самолетам Западной коалиции в Красном и Аравийском морях.Вашингтон раскручивает эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке – Центральное командование США 15 марта организовало новую серию, около сорока высокоточных ударов по целям на территории Йемена – с применением корабельных ракетных комплексов и палубной авиации.Новый виток боевых действий в Йемене американцы и британцы развязали в январе 2024 года операцией "Страж процветания". С той поры процветания в регионе не прибавилось, а ракетных ударов стало намного больше.Международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Катаре сообщила, что воздушные удары США по столице, северо-западным и центральным провинциям Йемена продолжались с субботы до утра воскресенья, стали причиной гибели 53 мирных жителей и ранения ста с лишним человек.Хуситы в ответ на американское "военное преступление" дважды за минувшие сутки атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, ударными дронами атомный авианосец USS Harry Truman. Только в первом ударе задействовали 18 ракет и один беспилотник. Эскалация нарастает.Ранее (12 марта) хуситы возобновили обстрелы связанных с Израилем кораблей и судов в Красном и Аравийском морях – с целью давления на еврейское государство и восстановления блокированных поставок гумпомощи в сектор Газа. После обострения арабо-израильского конфликта в палестинском анклаве осенью 2023 года йеменские хуситы выступают союзниками военизированных движений ХАМАС (Палестина) и "Хезболла" (Ливан), которые не признают права Израиля на существование.Хуситы методично атакуют ракетами территорию Израиля – на расстоянии более 1 500 км, а также десятки военных кораблей и гражданских судов в море, самолетов и беспилотников MQ-9 Reaper Западной коалиции в небе над Йеменом.Американцы считают йеменских "повстанцев" опасными "оруженосцами" Ирана и воюют с ними с 2015 года – перманентно и безрезультатно.Привычка – вторая натураПентагон проводит серию "беспощадных атак" по военным базам, командным пунктам, средствам ПВО, которые находятся под контролем "Ансар Аллах". Весеннее обострение в Йемене может продлиться несколько недель. Трамп не разрешил проведение масштабных боевых действий на земле, опасаясь чрезмерного вовлечения США в новый (разорительный) военный конфликт. И отдельно обратился к Ирану: "Поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно! Не угрожайте американскому народу, его президенту… мировым судоходным путям". Если Тегеран ослушается, то Вашингтон намерен призвать его к "полной ответственности".Глава американского Минфина Скотт Бессент также отметил: операция против йеменских хуситов – лишь начало реализации стратегии новой администрации США по оказанию максимального давления на Иран.Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи оперативно ответил: "Правительство США не имеет полномочий или права диктовать Ирану внешнюю политику", а поддержка Вашингтоном боевых действий в секторе Газа является "геноцидом и терроризмом". Хуситы подчеркнули, что удары американцев по Йемену не повлияют на их намерения атаковать израильские и американские корабли и суда.Россия обеспокоена, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским госсекретарем Марко Рубио 16 марта рекомендовал США: "Немедленно прекратить огонь против хуситов и вступить в политический диалог".Восток – дело тонкое, и всякое действие равно противодействию. Хуситы с 2023 года атаковали военные корабли и суда США свыше 300 раз. "Мир – через силу" – это война, американская вредная привычка недальновидно проецировать силу, создавать конфликты в разных точках планеты. И эта "вторая натура" давно не работает на желаемый результат.Вашингтон считает йеменское движение "Ансар Аллах" террористическим. Однако применение хуситами в Красном море и Аденском заливе определенных тактических приемов и гиперзвукового ракетного оружия, интегрированного с береговой системой РЛС, свидетельствует о высоком профессионализме, существовании единого командного центра, развитой системы разведки и связи.Неслучайно в Йемене после 2015 года не достигла целей ни военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией, ни "ковбойские" операции Пентагона и НАТО.Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году, когда исламский Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и марксистский Южный Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) объединились после многих лет приграничных войн и столкновений.Серьезная военная закалка многих поколений йеменцев в сочетании с высокотехнологичным ракетным арсеналом хуситов не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего в этом горячем регионе планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

йемен

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сша йемен военная операция