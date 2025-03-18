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Узбекистан присоединяется к ЕАБР — закон одобрил Сенат Олий Мажлиса
Узбекистан присоединяется к ЕАБР — закон одобрил Сенат Олий Мажлиса
Sputnik Узбекистан
Основной целью соответствующего соглашения является содействие экономическому росту стран-участниц и расширение торгово-экономических связей между ними... 18.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-18T15:40+0500
2025-03-18T15:40+0500
2025-03-18T16:02+0500
политика
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
банк
еабр
новый закон
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Данный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с международными договорами, международным правом, общепризнанными принципами и нормами банковской деятельности. Кроме того, устанавливается, что Евразийский банк развития собирает, систематизирует и анализирует информацию о состоянии экономики и финансовых рынков стран-участниц, их инвестиционных возможностях, денежно-кредитных и валютных отношениях, законодательных нормах в сфере банковской деятельности и валютного регулирования, добавили в пресс-службе. По мнению сенаторов, принятие закона послужит созданию правовой основы для членства республики в Евразийском банке развития, обеспечению ее права на полное и эффективное участие в его деятельности, а также будет содействовать экономическому росту государств-членов Банка, расширению торгово-экономических связей и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. Документ направили на подпись президенту страны. Для справки: Евразийский банк развития создан в январе 2006 года по инициативе президентов России и Казахстана. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате, он имеет филиал в Санкт-Петербурге, а также представительства в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске и Москве.
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политика, узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, банк, еабр, новый закон
политика, узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, банк, еабр, новый закон
Узбекистан присоединяется к ЕАБР — закон одобрил Сенат Олий Мажлиса
15:40 18.03.2025 (обновлено: 16:02 18.03.2025)
Основной целью соответствующего соглашения является содействие экономическому росту стран-участниц и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
"На пятом пленарном заседании Сената рассмотрен Закон "О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)". Основной целью Соглашения является содействие экономическому росту стран-участниц и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности", — говорится в сообщении.
Данный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с международными договорами, международным правом, общепризнанными принципами и нормами банковской деятельности.
Кроме того, устанавливается, что Евразийский банк развития собирает, систематизирует и анализирует информацию о состоянии экономики и финансовых рынков стран-участниц, их инвестиционных возможностях, денежно-кредитных и валютных отношениях, законодательных нормах в сфере банковской деятельности и валютного регулирования, добавили в пресс-службе.
По мнению сенаторов, принятие закона послужит созданию правовой основы для членства республики в Евразийском банке развития, обеспечению ее права на полное и эффективное участие в его деятельности, а также будет содействовать экономическому росту государств-членов Банка, расширению торгово-экономических связей и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Документ направили на подпись президенту страны.
Для справки: Евразийский банк развития создан в январе 2006 года по инициативе президентов России и Казахстана. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате, он имеет филиал в Санкт-Петербурге, а также представительства в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске и Москве.