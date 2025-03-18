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Узбекистан присоединяется к ЕАБР — закон одобрил Сенат Олий Мажлиса

Узбекистан присоединяется к ЕАБР — закон одобрил Сенат Олий Мажлиса

Sputnik Узбекистан

Основной целью соответствующего соглашения является содействие экономическому росту стран-участниц и расширение торгово-экономических связей между ними... 18.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-18T15:40+0500

2025-03-18T15:40+0500

2025-03-18T16:02+0500

политика

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

банк

еабр

новый закон

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Данный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с международными договорами, международным правом, общепризнанными принципами и нормами банковской деятельности. Кроме того, устанавливается, что Евразийский банк развития собирает, систематизирует и анализирует информацию о состоянии экономики и финансовых рынков стран-участниц, их инвестиционных возможностях, денежно-кредитных и валютных отношениях, законодательных нормах в сфере банковской деятельности и валютного регулирования, добавили в пресс-службе. По мнению сенаторов, принятие закона послужит созданию правовой основы для членства республики в Евразийском банке развития, обеспечению ее права на полное и эффективное участие в его деятельности, а также будет содействовать экономическому росту государств-членов Банка, расширению торгово-экономических связей и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. Документ направили на подпись президенту страны. Для справки: Евразийский банк развития создан в январе 2006 года по инициативе президентов России и Казахстана. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате, он имеет филиал в Санкт-Петербурге, а также представительства в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске и Москве.

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политика, узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, банк, еабр, новый закон