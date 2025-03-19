https://uz.sputniknews.ru/20250319/es-uvlechen-razvedeniem-ukrainskogo-stalnogo-dikobraza-48478445.html

ЕС увлечен разведением украинского "стального дикобраза"

ЕС увлечен разведением украинского "стального дикобраза"

Sputnik Узбекистан

Дефицит минеральных ресурсов, немощный ВПК, "опереточные" вооруженные силы стран ЕС и Великобритании – не позволяют осуществить антироссийские планы долгосрочной военной помощи киевскому режиму и перевооружения Европы

2025-03-19T16:20+0500

2025-03-19T16:20+0500

2025-03-19T16:20+0500

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При всех обстоятельствах, Россия не допустит превращения Украины в "стального дикобраза" с иглами – на восток. В многолетней прокси-войне с Россией коллективный Запад терпит стратегическое поражение. Планы перевооружения стран Евросоюза и Великобритании стоимостью 800 млрд евро (четыре годовых бюджета ЕС) и превращения Украины в "линию фронта против Москвы" обречены на провал.Главы МИД стран Евросоюза 17 марта в Брюсселе не смогли договориться о новом пакете военной помощи Украине в объеме 40 млрд евро (на закупку 2 млн артиллерийских снарядов, средств ПВО и ракет к ним). Главный дипломат ЕС Кая Каллас резюмировала: наблюдается широкая политическая поддержка такой помощи Украине, но есть нюансы. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.Ранее в Париже начальники штабов вооруженных сил 30 западных и прозападных стран решили создать для защиты Украины многонациональные (интегрированные в НАТО) миротворческие силы численностью около 20 тыс. солдат. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для Европы "настал момент проявить всю свою мощь ради Украины и ради себя". Мощь ЕС неочевидна.Вашингтон "умывает руки". ВСУ израсходовали последнюю партию из "менее 40" американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Арсеналы США достаточно опустошены. По мнению специалистов Пентагона, РФ "обладает самыми эффективными системами радиоэлектронной борьбы в мире с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот".То есть, уходящие в закат ракеты ATACMS, Patriot и Hawk на украинском ТВД погоды не сделали. Из "наследия Байдена" Украина получила в марте последнюю партию модернизированных высокоточных реактивных боеприпасов GLSDB, ранее признанных бесполезными из-за российских систем РЭБ. Гибрид GLSDB – авиабомба GBU-39 (масса ВВ – 17 кг) с GPS-наведением и хвостовиком реактивного снаряда для запуска с земли (M270, MLRS или HIMARS), дальностью до 120 км.Чего и сколько смогут поставить киевскому режиму страны ЕС без участия американцев? Прогноз британского издания The Telegraph категоричен: "Пока Европа нарастит свою военную мощь, Россия займет всю Украину".Сабель нет — возьмите бубенКиевскому режиму катастрофически не хватает средств ПВО, а Рим и Париж не торопятся с поставками зенитных ракетAster-30 для комплексов SAMP-T. Италия ранее передала ВСУ две батареи SAMP-T, оставив себе три (на боевом дежурстве). По данным газеты Corriere della Sera, зенитных ракет не хватает национальным армиям. Оборонный план правительства Джорджи Мелони предусматривает закупку 10 комплексов SAMP-T на сумму 5 млрд евро. Проблема не в деньгах, а в возможностях предприятий итальянского и французского ВПК.Германия готовится передать ВСУ крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км. Известно, что Бундесвер располагает всего тремя сотнями таких ракет "в боеготовом состоянии". "Таурусы" пытаются интегрировать в комплекс вооружения украинских самолетов Су-24 и F-16, однако ранее аналогичные британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP "чудо-оружием" на поле боя не стали.Между тем, 15 марта в Донбассе российские бойцы сбили украинский беспилотник производства ФРГ с отравляющим химическим боеприпасом. Возможно, новый "железный канцлер" Фридрих Мерц застрахован от удара гиперзвуковым "Орешником", которого в НАТО боятся больше, чем ядерного оружия.Многим западным политикам хотелось бы видеть Украину стальным "дикобразом для Путина". Тема популярна в дискуссиях, однако страны ЕС и Великобритания не способны быстро (за год-два) реанимировать свою военную промышленность, нарастить производство боеприпасов и сохранить (спасти) бандеровский режим. Даже если решатся украсть замороженные российские 200 млрд евро. Никакие схемы, модели и маневры не помогут спасти бандеровский режим.Издание The Economist констатировало: "Дефицит взрывчатки в ЕС затормозит производство оружия для ВСУ". Агентство Bloomberg сомневается, что Евросоюз в принципе способен построить независимый от США и эффективный военно-промышленный комплекс. Европейская экономика в целом – не в лучшей форме. Главные проблемы – дефицит сырья, деиндустриализация, нарастающая неконкурентоспособность производителей.Даже пассионарная Кая Каллас понимает: влияние ЕС на геополитику необратимо стремится к нулю – такова плата за безрассудную антироссийскую политику и "практику" на украинском ТВД.Испанская газета El Pais сообщила: украинские бойцы на передовой лучше политиков понимают, что война уже проиграна. Раньше или позже, ВСУ и НАТО придется капитулировать. Москва уже сегодня требует от США "железных" и даже "железобетонных" гарантий в мирном договоре. Россия никогда не допустит появления на Украине "стальных дикобразов" ЕС или "миротворцев НАТО".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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