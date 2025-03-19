https://uz.sputniknews.ru/20250319/putin-voorujennye-sily-rossii-zavershayut-razgrom-protivnika-v-kurskoy-oblasti-48488874.html
Путин: Вооруженные силы России завершают разгром противника в Курской области
Путин: Вооруженные силы России завершают разгром противника в Курской области
Sputnik Узбекистан
Глава РФ напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы.
2025-03-19T18:40+0500
2025-03-19T18:40+0500
2025-03-19T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Он напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы, поручив поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния."Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", — подчеркнул президент России.
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MIA „Rossiya Segodnya“
путин вооруженные силы россии курская область
путин вооруженные силы россии курская область
Путин: Вооруженные силы России завершают разгром противника в Курской области
Глава РФ напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
"Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области", — сказал глава РФ.
Он напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы, поручив поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния.
"Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", — подчеркнул президент России.