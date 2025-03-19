https://uz.sputniknews.ru/20250319/putin-voorujennye-sily-rossii-zavershayut-razgrom-protivnika-v-kurskoy-oblasti-48488874.html

Путин: Вооруженные силы России завершают разгром противника в Курской области

Путин: Вооруженные силы России завершают разгром противника в Курской области

Sputnik Узбекистан

Глава РФ напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы.

2025-03-19T18:40+0500

2025-03-19T18:40+0500

2025-03-19T18:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

владимир путин

россия

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48488688_0:0:2848:1601_1920x0_80_0_0_59910c23591df2df168f18ca7af6eb07.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Он напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы, поручив поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния."Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", — подчеркнул президент России.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин вооруженные силы россии курская область