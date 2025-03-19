https://uz.sputniknews.ru/20250319/samarkand-primet-kubok-mira-po-triatlonu-i-paratriatlonu-48476412.html

Самарканд примет Кубок мира по триатлону и паратриатлону — дата

Самарканд примет Кубок мира по триатлону и паратриатлону — дата

Sputnik Узбекистан

За призовые места будут бороться участники из более двух десятков стран. Соревнования пройдут на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".

2025-03-19T09:50+0500

2025-03-19T09:50+0500

2025-03-19T10:12+0500

узбекистан

самарканд

кубок мира

спорт

спортсмен

параспортсмены

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Самарканде 24-25 мая состоится Кубок мира по триатлону и паратриатлону, участие в котором примут сильнейшие спортсмены категории Elite со всего мира, сообщает ИА "Дунё".За призовые места будут бороться спортсмены из более чем 20 стран. Победители гонки получат большое преимущество в завоевании рейтинговых очков для отбора на следующие Олимпийские игры.В рамках World Triathlon Cup атлеты выступят на дистанции Standard: плавание — 1,5 км, велосипедный этап — 19 км и беговой этап — 10 км.В World Triathlon Para Cup поборются параатлеты в различных категориях: с физическими ограничениями (PTS2-3-4-5), колясочники (PTWC) и спортсмены с нарушением зрения со своими гидами (PTVI) на дистанции Super Sprint: плавание — 750 м, велосипедный этап — 40 км и беговой этап — 5 км.В рамках Кубка Мира также пройдет Открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону, который соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей.Атлеты категории AGE group также выступят на дистанции Standard.Соревнования пройдут на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".Напомним, что Кубок мира по триатлону дебютировал в Самарканде в 2024 году, получив высочайшие оценки от международной федерации World Triathlon и множество положительных отзывов от участников и зрителей.

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узбекистан, самарканд, кубок мира, спорт, спортсмен, параспортсмены