https://uz.sputniknews.ru/20250319/samarkand-primet-kubok-mira-po-triatlonu-i-paratriatlonu-48476412.html
Самарканд примет Кубок мира по триатлону и паратриатлону — дата
Самарканд примет Кубок мира по триатлону и паратриатлону — дата
Sputnik Узбекистан
За призовые места будут бороться участники из более двух десятков стран. Соревнования пройдут на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".
2025-03-19T09:50+0500
2025-03-19T09:50+0500
2025-03-19T10:12+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Самарканде 24-25 мая состоится Кубок мира по триатлону и паратриатлону, участие в котором примут сильнейшие спортсмены категории Elite со всего мира, сообщает ИА "Дунё".За призовые места будут бороться спортсмены из более чем 20 стран. Победители гонки получат большое преимущество в завоевании рейтинговых очков для отбора на следующие Олимпийские игры.В рамках World Triathlon Cup атлеты выступят на дистанции Standard: плавание — 1,5 км, велосипедный этап — 19 км и беговой этап — 10 км.В World Triathlon Para Cup поборются параатлеты в различных категориях: с физическими ограничениями (PTS2-3-4-5), колясочники (PTWC) и спортсмены с нарушением зрения со своими гидами (PTVI) на дистанции Super Sprint: плавание — 750 м, велосипедный этап — 40 км и беговой этап — 5 км.В рамках Кубка Мира также пройдет Открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону, который соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей.Атлеты категории AGE group также выступят на дистанции Standard.Соревнования пройдут на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".Напомним, что Кубок мира по триатлону дебютировал в Самарканде в 2024 году, получив высочайшие оценки от международной федерации World Triathlon и множество положительных отзывов от участников и зрителей.
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узбекистан, самарканд, кубок мира, спорт, спортсмен, параспортсмены
узбекистан, самарканд, кубок мира, спорт, спортсмен, параспортсмены
Самарканд примет Кубок мира по триатлону и паратриатлону — дата
09:50 19.03.2025 (обновлено: 10:12 19.03.2025)
За призовые места будут бороться участники из более двух десятков стран. Соревнования пройдут на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
В Самарканде 24-25 мая состоится Кубок мира по триатлону и паратриатлону, участие в котором примут сильнейшие спортсмены категории Elite со всего мира, сообщает
ИА "Дунё".
За призовые места будут бороться спортсмены из более чем 20 стран. Победители гонки получат большое преимущество в завоевании рейтинговых очков для отбора на следующие Олимпийские игры.
В рамках World Triathlon Cup атлеты выступят на дистанции Standard: плавание — 1,5 км, велосипедный этап — 19 км и беговой этап — 10 км.
В World Triathlon Para Cup поборются параатлеты в различных категориях: с физическими ограничениями (PTS2-3-4-5), колясочники (PTWC) и спортсмены с нарушением зрения со своими гидами (PTVI) на дистанции Super Sprint: плавание — 750 м, велосипедный этап — 40 км и беговой этап — 5 км.
В рамках Кубка Мира также пройдет Открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону, который соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей.
Атлеты категории AGE group также выступят на дистанции Standard.
Соревнования пройдут на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".
Напомним, что Кубок мира по триатлону дебютировал в Самарканде в 2024 году, получив высочайшие оценки от международной федерации World Triathlon и множество положительных отзывов от участников и зрителей.