В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана
14:00 19.03.2025 (обновлено: 14:59 19.03.2025)
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Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
В штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
© Пресс-служба Исполкома СНГ
"Совещание по рассмотрению инициативы Республики Узбекистан о проекте Концепции "Дни культуры Содружества" состоялось в Исполнительном комитете СНГ", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
В штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества, обсудили возможную реализацию проекта в рамках Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества".
По итогам встречи ее участники рекомендовали внести доработанный проект Концепции на рассмотрение очередных заседаний Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.