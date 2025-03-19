https://uz.sputniknews.ru/20250319/v-shtab-kvartire-sng-obsudili-initsiativu-uzbekistana-48481981.html

В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана

В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества

2025-03-19T14:00+0500

2025-03-19T14:00+0500

2025-03-19T14:59+0500

снг

инициатива

узбекистан

дни культуры

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества, обсудили возможную реализацию проекта в рамках Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества".По итогам встречи ее участники рекомендовали внести доработанный проект Концепции на рассмотрение очередных заседаний Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.

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снг, инициатива, узбекистан, дни культуры