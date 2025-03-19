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https://uz.sputniknews.ru/20250319/v-shtab-kvartire-sng-obsudili-initsiativu-uzbekistana-48481981.html
В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана
В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества
2025-03-19T14:00+0500
2025-03-19T14:59+0500
снг
инициатива
узбекистан
дни культуры
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества, обсудили возможную реализацию проекта в рамках Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества".По итогам встречи ее участники рекомендовали внести доработанный проект Концепции на рассмотрение очередных заседаний Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.
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снг, инициатива, узбекистан, дни культуры
снг, инициатива, узбекистан, дни культуры

В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана

14:00 19.03.2025 (обновлено: 14:59 19.03.2025)
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© Исполнительный комитет СНГ
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Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
В штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции Дни культуры Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2025
В штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
© Пресс-служба Исполкома СНГ
"Совещание по рассмотрению инициативы Республики Узбекистан о проекте Концепции "Дни культуры Содружества" состоялось в Исполнительном комитете СНГ", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
В штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции Дни культуры Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2025
В штаб-квартире СНГ состоялось совещание по проекту Концепции "Дни культуры Содружества"
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества, обсудили возможную реализацию проекта в рамках Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества".
По итогам встречи ее участники рекомендовали внести доработанный проект Концепции на рассмотрение очередных заседаний Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.
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