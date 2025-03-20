https://uz.sputniknews.ru/20250320/kak-na-puti-v-nato-ukraina-poteryala-sebya-48495618.html

Как на пути в НАТО Украина потеряла себя

Как на пути в НАТО Украина потеряла себя

Sputnik Узбекистан

Украинский опыт убедительно показал всему миру, как ведомая Западом относительно крупная и достаточно благополучная страна на пути в злосчастный блок НАТО... 20.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-20T17:30+0500

2025-03-20T17:30+0500

2025-03-20T17:30+0500

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После трех лет безрассудной прокси-войны с Россией руками искусственно выведенных необандеровцев администрация США пытается дипломатически уйти от позорной "эвакуации" по кабульскому сценарию, спасти хотя бы лицо. Киевский режим "заряжен" и обречен на полное уничтожение.Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта подтвердили в целом предопределенный результат "многоходовки": условия нового мира и возможные компромиссы определяет победитель. Владимир Путин заявил о готовности к совместной "проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер". И еще раз подчеркнул "необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", а также ключевое условие деэскалации – "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".Судя по официальным отчетам, лидеры РФ и США согласовали временное прекращение российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины (на 30 дней), договорились об отправке на Украину 23 тяжелораненых бойцов ВСУ, обмене пленными (175 на 175), и даже о возобновлении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками (НХЛ и КХЛ). Самый продолжительный в истории телефонный разговор двух президентов (2,5 часа) подобен айсбергу, большая часть которого скрыта под водой. Многое осталось за рамками отчетов для прессы. Российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде – в составе рабочих групп.Американская газета The New York Times "авансом" сравнила продолжительную дискуссию Путина и Трампа с Ялтинской конференцией 1945 года, и задалась вопросом "что потеряет Украина" в новых европейских границах и реалиях? Действительно, в списке для признания Западом могут быть не только новые регионы России. Если Трамп считает целесообразным мирное вхождение в состав США соседних Гренландии, Панамы и Канады, то мирное возвращение в Россию города Одесса выглядит гораздо более реалистичным сценарием обозримого и непредсказуемого будущего.Режим камикадзеВесы истории колеблются. В Киеве растут опасения, что Трамп согласится на переход критически важного порта Одесса под российский контроль. Здесь надо иметь ввиду, что Одесса служит важным перевалочным пунктом для оружейного потока из стран Запада на Украину, является де-факто инфраструктурой НАТО, и не утратит этой опции в будущем. Такая Одесса – стратегическая угроза России, тем более если демонтаж бандеровского режима окажется технологически обратимым.Некие требования бандеровского руководства к Москве, претензии на Запорожскую АЭС – ничего не значат, и в марте 2025-го напоминают заблуждения вождей фашистской Германии в марте 1945-го. МИД Украины по-прежнему заявляет: "Никаких ограничений силы нашей армии, наших способностей не может быть", и нельзя блокировать возможность вступления в НАТО, ведь это "суверенное право украинского народа". Россия не потерпит у своих границ бандеровское государство и антироссийскую армию – на коротком поводке хозяев из Брюсселя.Арабская телекомпания Al Jazeera точнее ориентируется в европейской системе координат: "Для Путина не подлежит обсуждению сохранение странами НАТО какой-либо инфраструктуры безопасности или влияния на украинские органы безопасности". Россия потребует "девестернизации украинских структур безопасности, тесно связанных с ЦРУ и МИ-6, таких как ГУР и СБУ… Будет настаивать, чтобы в НАТО отказались от обещания приема Украины в альянс, данного на саммите в Бухаресте в 2008 году". Al Jazeera заметила: именно это обязательство, навязанное европейским союзникам президентом США Джорджем Бушем-младшим, "вызвало тектонические изменения во внешней политике России".Разумеется, включение "режима камикадзе" в Киеве не изменит реальности на поле боя, и желания администрации США быстрее завершить проигранный конфликт с Россией – даже ценой болезненных геополитических потерь Украины, и унижения европейских союзников по НАТО. Необходимые ресурсы РФ и США для достижения цели (де-факто капитуляции киевского режима) значительны. Аналитический центр STRATPOL справедливо отмечает "высший уровень дипломатического искусства" сторон. Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер еще вынашивают варианты активации "миротворческих войск" – проект совершенно нереалистичный и безрассудный. "Миротворцы" НАТО на Украине будут уничтожены. Чиновникам Евросоюза очень хочется присоединиться к российско-американским переговорам по Украине, однако ничего не выходит. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призналась, что Брюссель нервно курит в стороне. И питается лишь надеждами на справедливость и прочность нового мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украинский опыт убедительно показал всему миру, как ведомая западом относительно крупная и достаточно благополучная страна на пути в злосчастный блок нато может потерять все – добрососедство, суверенитет, экономику, население, территорию и будущее