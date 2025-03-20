https://uz.sputniknews.ru/20250320/malginov-rossiya-i-uzbekistan-prodoljat-i-dalshe-realizovyvat-sovmestnye-plany-48497642.html

Мальгинов: Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы

Мальгинов: Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы

Sputnik Узбекистан

20 марта 1992 года между странами были установлены дипломатические отношения

2025-03-20T13:20+0500

2025-03-20T13:20+0500

2025-03-20T13:20+0500

политика

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

комментарий

россия

узбекистан

отношения

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы. Такое убеждение выразил посол РФ в РУз Олег Мальгинов по случаю 33-летней годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба посольства России в республике.В своем комментарии он отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Узбекистан накопили большой совместный опыт конструктивного взаимодействия, в основе которого в первую очередь лежат принципы уважения государственного суверенитета и учета национальных интересов.Глава российской дипмиссии констатировал позитивную динамику во всех сферах, включая рост торгово–экономических и инвестиционных показателей, расширение промкооперации, углубление культурно–гуманитарных и образовательных связей.Мальгинов подчеркнул, что красной нитью в отношениях двух государств проходит совместное историческое прошлое. Во время Великой Отечественной войны Узбекистан не только обеспечивал фронт продовольствием, сырьем и промышленной продукцией, но и отправил на передовую сотни тысяч своих сыновей и дочерей.2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.Также он напомнил, что сегодня перед правительствами обоих государств стоят амбициозные задачи по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Владимира Путина в Ташкент в мае 2024-го.Узбекистан и Россия установили дипломатические отношения 20 марта 1992 года.

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