https://uz.sputniknews.ru/20250320/mejdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-gosudarstv-uchastnikov-sng-48490741.html

Где и когда пройдет Международный экономический форум государств-участников СНГ

Где и когда пройдет Международный экономический форум государств-участников СНГ

Sputnik Узбекистан

Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и государства в контексте современных вызовов мировой и региональной экономики

2025-03-20T12:10+0500

2025-03-20T12:10+0500

2025-03-20T14:49+0500

снг

экономика

форум

россия

москва

бизнес

государство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_148cf5f7a64cc2073e8d113d080f3fa6.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Международный экономический форум государств-участников СНГ пройдет 28 марта в Москве, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств.Дискуссии развернутся вокруг мер государственной поддержки научных, инновационных и инвестиционных проектов, а также развития евразийских производственных и логистических цепочек. Основное внимание участники уделят стимулированию экономического сотрудничества, разработке совместных инициатив в сфере науки и технологий, созданию условий для успешной реализации инновационных проектов.На пленарном заседании выступят заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Таджикистана Холикзода Хоким Хикматулло, генсек СНГ Сергей Лебедев, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие спикеры.В рамках форума пройдут восемь круглых столов, посвященных дальнейшим перспективам интеграции, а также проблемам научно-технологического прогресса в ключевых отраслях экономики стран СНГ. Ожидают участие представителей отраслевых советов СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Секретариата ШОС и органов БРИКС.Для справки: Международный экономический форум государств-участников СНГ стартовал в 2009 году. Ежегодно его посещают более 2 000 человек — эксперты, бизнесмены, представители органов власти. В ходе работы мероприятия презентуют свыше 150 докладов, которые затем включают в итоговый сборник материалов форума.

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

международный экономический форум государства-участники снг