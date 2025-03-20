https://uz.sputniknews.ru/20250320/mejdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-gosudarstv-uchastnikov-sng-48490741.html
Где и когда пройдет Международный экономический форум государств-участников СНГ
Где и когда пройдет Международный экономический форум государств-участников СНГ
Sputnik Узбекистан
Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и государства в контексте современных вызовов мировой и региональной экономики
2025-03-20T12:10+0500
2025-03-20T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Международный экономический форум государств-участников СНГ пройдет 28 марта в Москве, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств.Дискуссии развернутся вокруг мер государственной поддержки научных, инновационных и инвестиционных проектов, а также развития евразийских производственных и логистических цепочек. Основное внимание участники уделят стимулированию экономического сотрудничества, разработке совместных инициатив в сфере науки и технологий, созданию условий для успешной реализации инновационных проектов.На пленарном заседании выступят заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Таджикистана Холикзода Хоким Хикматулло, генсек СНГ Сергей Лебедев, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие спикеры.В рамках форума пройдут восемь круглых столов, посвященных дальнейшим перспективам интеграции, а также проблемам научно-технологического прогресса в ключевых отраслях экономики стран СНГ. Ожидают участие представителей отраслевых советов СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Секретариата ШОС и органов БРИКС.Для справки: Международный экономический форум государств-участников СНГ стартовал в 2009 году. Ежегодно его посещают более 2 000 человек — эксперты, бизнесмены, представители органов власти. В ходе работы мероприятия презентуют свыше 150 докладов, которые затем включают в итоговый сборник материалов форума.
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международный экономический форум государства-участники снг
международный экономический форум государства-участники снг
Где и когда пройдет Международный экономический форум государств-участников СНГ
12:10 20.03.2025 (обновлено: 14:49 20.03.2025)
Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и государства в контексте современных вызовов мировой и региональной экономики.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Международный экономический форум государств-участников СНГ пройдет 28 марта в Москве, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств.
"Ежегодно подтверждающее статус ведущей дискуссионной платформы мероприятие станет центральным событием стран Содружества для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и государства в контексте современных вызовов мировой и региональной экономики", — говорится в сообщении.
Дискуссии развернутся вокруг мер государственной поддержки научных, инновационных и инвестиционных проектов, а также развития евразийских производственных и логистических цепочек. Основное внимание участники уделят стимулированию экономического сотрудничества, разработке совместных инициатив в сфере науки и технологий, созданию условий для успешной реализации инновационных проектов.
На пленарном заседании выступят заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Таджикистана Холикзода Хоким Хикматулло, генсек СНГ Сергей Лебедев, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие спикеры.
В рамках форума пройдут восемь круглых столов, посвященных дальнейшим перспективам интеграции, а также проблемам научно-технологического прогресса в ключевых отраслях экономики стран СНГ.
Ожидают участие представителей отраслевых советов СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Секретариата ШОС и органов БРИКС.
Для справки: Международный экономический форум государств-участников СНГ стартовал в 2009 году. Ежегодно его посещают более 2 000 человек — эксперты, бизнесмены, представители органов власти. В ходе работы мероприятия презентуют свыше 150 докладов, которые затем включают в итоговый сборник материалов форума.