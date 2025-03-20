Сад памяти впервые высадили в Янгиюле
© Sputnik
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Международную акцию "Сад памяти" в Узбекистане проводят уже 6-й год. Накануне она впервые прошла в городе Янгиюле, где участники высадили 80 саженцев фруктовых деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. С этого же года в Узбекистане эту эколого-патриотическую акцию организует представительство Россотрудничества.
Цель — ежегодно высаживать 27 млн деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Каждый саженец, который со временем станет деревом — важный символ, зеленый памятник, посвященный защитникам Родины.
За пять лет к акции присоединились миллионы добровольцев более чем из 70 стран. В Узбекистане уже посадили более 500 деревьев. Накануне акцию впервые провели в городе Янгиюле Ташкентской области.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Янгиюле впервые высадили Сад памяти
В Янгиюле впервые высадили Сад памяти
© Sputnik / Анна Желиховская
В трех школах — 5-й, 9-й и 12-й — ученики со своими преподавателями, Волонтеры победы и сотрудники Русского дома в Ташкенте посадили восемьдесят саженцев шпанки, груши, урюка и яблони в память о янгиюльцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Янгиюле впервые высадили Сад памяти
В Янгиюле впервые высадили Сад памяти
© Sputnik / Анна Желиховская
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Янгиюле впервые высадили Сад памяти
В Янгиюле впервые высадили Сад памяти
© Sputnik / Анна Желиховская
"То, что в Узбекистане так чтят героев, так признают их подвиг — это честь и хвала и правительству Республики Узбекистан, и, конечно же, ее гражданам", — отметила Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
На торжественной линейке, которая прошла перед посадкой деревьев, выступили школьники, которые рассказали о своих прадедах. Среди них, например, Алексей Переносенко и Хамит Бадамшин.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Янгиюле впервые высадили Сад памяти
В Янгиюле впервые высадили Сад памяти
© Sputnik / Анна Желиховская
Алексей Переносенко родился в 1917 году в Богучарском районе Воронежской области. В армию призван в 1938-м. Во время Великой Отечественной войны служил в 108-м гвардейском стрелковом полку 36-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 2-го Украинского фронта. Также его подразделение действовало в составе 64-й армии Донского и Центрального фронтов. Боевой путь его дивизии включал освобождение Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.
Хамит Бадамшин родился в 1922 году в деревне Чурапаново Балтачевского района Башкирской АССР. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в сражениях на Сталинградском фронте.
Следующая акция "Сад Памяти" пройдет в апреле в Ташкенте.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.