https://uz.sputniknews.ru/20250320/sad-pamyati-vpervye-vysadili-v-yangiyule-48500537.html

Сад памяти впервые высадили в Янгиюле

Сад памяти впервые высадили в Янгиюле

Sputnik Узбекистан

Международную акцию "Сад памяти" в Узбекистане проводят уже 6-й год. Накануне она впервые прошла в городе Янгиюле, где участники высадили 80 саженцев фруктовых деревьев в память о героях Великой Отечественной войны

2025-03-20T18:11+0500

2025-03-20T18:11+0500

2025-03-20T18:11+0500

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память

великая отечественная война

россотрудничество в узбекистане

общество

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Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. С этого же года в Узбекистане эту эколого-патриотическую акцию организует представительство Россотрудничества.Цель — ежегодно высаживать 27 млн деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Каждый саженец, который со временем станет деревом — важный символ, зеленый памятник, посвященный защитникам Родины.За пять лет к акции присоединились миллионы добровольцев более чем из 70 стран. В Узбекистане уже посадили более 500 деревьев. Накануне акцию впервые провели в городе Янгиюле Ташкентской области.В трех школах — 5-й, 9-й и 12-й — ученики со своими преподавателями, Волонтеры победы и сотрудники Русского дома в Ташкенте посадили восемьдесят саженцев шпанки, груши, урюка и яблони в память о янгиюльцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.На торжественной линейке, которая прошла перед посадкой деревьев, выступили школьники, которые рассказали о своих прадедах. Среди них, например, Алексей Переносенко и Хамит Бадамшин.Алексей Переносенко родился в 1917 году в Богучарском районе Воронежской области. В армию призван в 1938-м. Во время Великой Отечественной войны служил в 108-м гвардейском стрелковом полку 36-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 2-го Украинского фронта. Также его подразделение действовало в составе 64-й армии Донского и Центрального фронтов. Боевой путь его дивизии включал освобождение Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.Хамит Бадамшин родился в 1922 году в деревне Чурапаново Балтачевского района Башкирской АССР. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в сражениях на Сталинградском фронте.Следующая акция "Сад Памяти" пройдет в апреле в Ташкенте.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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