https://uz.sputniknews.ru/20250320/tsentrobank-uzbekistana-povysil-osnovnuyu-stavku-48498695.html

Центробанк Узбекистана повысил основную ставку — мнение эксперта

Центробанк Узбекистана повысил основную ставку — мнение эксперта

Sputnik Узбекистан

В предыдущий раз ставка менялась в июле 2024 года

2025-03-20T14:30+0500

2025-03-20T14:30+0500

2025-03-20T16:51+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.Это связано с сохраняющимся высоким инфляционным давлением и усилением инфляционных ожиданий.Отмечается рост инфляции в стране с начала года. По итогам февраля годовой показатель составил 10,1%. Такая динамика возникла, в частности, за счет подорожания топлива, коммунальных услуг, транспорта, образования и медицины. В феврале инфляционные ожидания населения достигли 15,3%, а субъектов предпринимательства — 13,8%.Инфляционное давление также усиливают активный потребительский спрос, рост трансграничных денежных переводов и кредитования населения. Это отражается на динамике розничного товарооборота и поступлений от платных услуг.Эксперт ННО "Открытость и прозрачность в Узбекистане" Нодира Зикриллаева рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, что повышение основной ставки ЦБ РУз до 14% является важной мерой для сдерживания инфляционных процессов и поддержания стабильности национальной валюты.Вместе с тем, эксперт перечислила последствия повышения Центробанком ключевой ставки. Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки состоится 24 апреля текущего года.Напомним, что 25 июля 2024 года Центробанк Узбекистана снизил основную ставку на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 13,5% годовых. С тех пор ставка сохранялась неизменной.

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