https://uz.sputniknews.ru/20250320/tsentrobank-uzbekistana-povysil-osnovnuyu-stavku-48498695.html
Центробанк Узбекистана повысил основную ставку — мнение эксперта
Центробанк Узбекистана повысил основную ставку — мнение эксперта
Sputnik Узбекистан
В предыдущий раз ставка менялась в июле 2024 года
2025-03-20T14:30+0500
2025-03-20T14:30+0500
2025-03-20T16:51+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.Это связано с сохраняющимся высоким инфляционным давлением и усилением инфляционных ожиданий.Отмечается рост инфляции в стране с начала года. По итогам февраля годовой показатель составил 10,1%. Такая динамика возникла, в частности, за счет подорожания топлива, коммунальных услуг, транспорта, образования и медицины. В феврале инфляционные ожидания населения достигли 15,3%, а субъектов предпринимательства — 13,8%.Инфляционное давление также усиливают активный потребительский спрос, рост трансграничных денежных переводов и кредитования населения. Это отражается на динамике розничного товарооборота и поступлений от платных услуг.Эксперт ННО "Открытость и прозрачность в Узбекистане" Нодира Зикриллаева рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, что повышение основной ставки ЦБ РУз до 14% является важной мерой для сдерживания инфляционных процессов и поддержания стабильности национальной валюты.Вместе с тем, эксперт перечислила последствия повышения Центробанком ключевой ставки. Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки состоится 24 апреля текущего года.Напомним, что 25 июля 2024 года Центробанк Узбекистана снизил основную ставку на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 13,5% годовых. С тех пор ставка сохранялась неизменной.
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центробанк узбекистана повышение основная ставка
центробанк узбекистана повышение основная ставка
Центробанк Узбекистана повысил основную ставку — мнение эксперта
14:30 20.03.2025 (обновлено: 16:51 20.03.2025)
В предыдущий раз ставка менялась в июле 2024 года.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых, сообщает
пресс-служба регулятора.
"20 марта 2025 года правление Центрального банка приняло решение повысить основную ставку на 0,5 процентного пункта до уровня 14% годовых", — говорится в сообщении.
Это связано с сохраняющимся высоким инфляционным давлением и усилением инфляционных ожиданий.
Отмечается рост инфляции в стране с начала года. По итогам февраля годовой показатель составил 10,1%. Такая динамика возникла, в частности, за счет подорожания топлива, коммунальных услуг, транспорта, образования и медицины. В феврале инфляционные ожидания населения достигли 15,3%, а субъектов предпринимательства — 13,8%.
Инфляционное давление также усиливают активный потребительский спрос, рост трансграничных денежных переводов и кредитования населения. Это отражается на динамике розничного товарооборота и поступлений от платных услуг.
Эксперт ННО "Открытость и прозрачность в Узбекистане" Нодира Зикриллаева рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, что повышение основной ставки ЦБ РУз до 14% является важной мерой для сдерживания инфляционных процессов и поддержания стабильности национальной валюты.
"В условиях растущих цен и рисков девальвации, Центральный банк стремится предотвратить перегрев экономики и снизить избыточную кредитную активность, которые могут привести к новым экономическим угрозам. Также повышение ставки отвечает на внешние экономические вызовы, создавая пространство для стимулирования сбережений населения и привлечения инвестиций в банковский сектор. В результате, такие меры направлены на укрепление финансовой устойчивости страны и снижение долгосрочных рисков", — пояснила она.
Вместе с тем, эксперт перечислила последствия повышения Центробанком ключевой ставки.
"Основные последствия повышения основной ставки Центрального банка Узбекистана до 14% будут многогранными. Во-первых, это приведет к увеличению стоимости кредитов, что сделает заимствования более дорогими как для бизнеса, так и для населения. В результате может наблюдаться снижение уровня инвестиций, так как высокие ставки делают кредитование менее привлекательным для компаний и населения. Также повышение ставки ограничит потребительский спрос, поскольку кредиты на потребление станут менее привлекательными, что отразится на покупательской активности", — считает Зикриллаева.
Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки состоится 24 апреля текущего года.
Напомним, что 25 июля 2024 года Центробанк Узбекистана снизил основную ставку на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 13,5% годовых. С тех пор ставка сохранялась неизменной.