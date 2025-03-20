https://uz.sputniknews.ru/20250320/zachem-inostrantsy-edut-v-uzbekistan-48491497.html
Лечение, работа, учеба: зачем иностранцы едут в Узбекистан
Лечение, работа, учеба: зачем иностранцы едут в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В январе 2025 года поток иностранных туристов в республику вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года
2025-03-20T11:30+0500
2025-03-20T11:30+0500
2025-03-20T11:30+0500
инфографика
узбекистан
иностранные граждане
лечение
работа
учеба
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По данным Национального комитета по статистике, в первый месяц текущего года Узбекистан посетили 678,7 тыс. иностранных граждан — на 30,5% больше, чем в аналогичный прошлогодний период.Чаще всего гости приезжали повидаться с родственниками — более 461 тыс. человек. Также в числе целей визитов — служебные поездки, путешествия, коммерция, учеба и лечение. В частности, за медицинской помощью прибыли около 9 тыс. человек.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, иностранные граждане, лечение, работа, учеба, инфографика
инфографика, узбекистан, иностранные граждане, лечение, работа, учеба, инфографика
Лечение, работа, учеба: зачем иностранцы едут в Узбекистан
В январе 2025 года поток иностранных туристов в республику вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным Национального комитета по статистике, в первый месяц текущего года Узбекистан посетили 678,7 тыс. иностранных граждан — на 30,5% больше, чем в аналогичный прошлогодний период.
Чаще всего гости приезжали повидаться с родственниками — более 461 тыс. человек. Также в числе целей визитов — служебные поездки, путешествия, коммерция, учеба и лечение. В частности, за медицинской помощью прибыли около 9 тыс. человек.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.