https://uz.sputniknews.ru/20250320/zachem-inostrantsy-edut-v-uzbekistan-48491497.html

Лечение, работа, учеба: зачем иностранцы едут в Узбекистан

Лечение, работа, учеба: зачем иностранцы едут в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В январе 2025 года поток иностранных туристов в республику вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года

2025-03-20T11:30+0500

2025-03-20T11:30+0500

2025-03-20T11:30+0500

инфографика

узбекистан

иностранные граждане

лечение

работа

учеба

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/14/48491693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91a55bc08fdf06a9e8bfb269bcf8a040.png

По данным Национального комитета по статистике, в первый месяц текущего года Узбекистан посетили 678,7 тыс. иностранных граждан — на 30,5% больше, чем в аналогичный прошлогодний период.Чаще всего гости приезжали повидаться с родственниками — более 461 тыс. человек. Также в числе целей визитов — служебные поездки, путешествия, коммерция, учеба и лечение. В частности, за медицинской помощью прибыли около 9 тыс. человек.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, узбекистан, иностранные граждане, лечение, работа, учеба, инфографика