За выдающиеся заслуги — Путин подписал указ о награждении Лаврова
© Пресс-служба МИД РФ/
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Глава внешнеполитического ведомства России сегодня отмечает 75-летие. На должности министра иностранных дел России он остается больше 20 лет.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой РФ . Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича", — говорится в тексте документа.
Глава внешнеполитического ведомства России сегодня отмечает 75-летие. На должности министра иностранных дел России он остается больше 20 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ордена Александра Невского за вклад в развитие церковно-государственных отношений.
По его словам, Лавров на посту министра иностранных дел показывает "высочайший профессионализм, приверженность правде и справедливости, умение добиваться оптимального решения задач".
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который был однокурсником Лаврова в МГИМО и позже работал с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в центральном аппарате МИД в Москве, рассказал, что Сергей Лавров выделяется среди коллег своей доброжелательностью даже при противоречиях и чувством юмора, сообщает РИА Новости.
"Он весьма, очень доброжелательно относился ко всем, несмотря на политические противоречия и проблемы, которые всегда существовали в ходе дискуссий в ООН, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН. Это позволяло достигать серьезных результатов, находить какие-то общие точки соприкосновения с нашими партнерами и очень часто выходить на какие-то консенсусные решения, которые отвечали интересам всех ключевых государств Совета Безопасности", — отметил Гатилов.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал министра иностранных дел РФ дипломатом, способным решить самые сложные задачи во благо России.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении Сергею Лаврову с юбилеем назвал его профессионалом самого высокого уровня, отметив выдержку и самообладание дипломата в диалоге с подчас агрессивными и даже полубезумными западными коллегами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — блестящий дипломат, который жестко отстаивает позицию своей страны, отметив, что другого такого же в мире нет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин акцентировал внимание на умении Лаврова отстаивать национальные интересы России, способности к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами, а также профессионализме, принципиальности и ответственном отношение к делу, которые помогают решать самые сложные задачи и добиваться поставленных целей.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем поздравлении подчеркнула, что Лавров пользуется авторитетом даже среди недружественных государств.
"Считаю, России с Сергеем Лавровым очень повезло. Он как раз такой человек, который должен находиться на позиции министра иностранных дел великой державы", — написала Матвиенко.
Также она заявила, что глава МИД РФ буквально олицетворяет российскую внешнюю политику, то, как он представляет страну на международном уровне, всегда отличается абсолютной ясностью позиции и неподражаемым стилем.
Глава комитета Совфеда по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал министра иностранных дел России замечательным человеком во всех смыслах.
Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам, экс-посол России в КНР Андрей Денисов уверен, что любой человек, находясь рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, будет ощущать, что рядом с ним лидер, на которого нужно равняться.
Замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко охарактеризовал Сергея Лаврова, как общепризнанного мэтра многосторонней дипломатии, знающего досконально все обсуждаемые вопросы и их предысторию.
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подчеркнула, что Сергей Лавров — дипломат с большой буквы, в ходе рабочих контактов он всегда внимательно слушает собеседника, не отвлекаясь на гаджеты, бывает тверд, но неизменно сохраняет человеческий подход. Также она добавила, что он обладает особенным чувством юмора.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя главу МИД РФ с 75-летием, отметил, что Лавров является истинным патриотом и символом российской дипломатии.