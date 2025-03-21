https://uz.sputniknews.ru/20250321/smertelnaya-ugroza-dlya-rossii-ssha-zabirayut-u-ukrainy-privet-mertvetsa-48512874.html

Смертельная угроза для России: США забирают у Украины "привет мертвеца"

Смертельная угроза для России: США забирают у Украины "привет мертвеца"

Sputnik Узбекистан

Последние несколько дней экспертное сообщество возбужденно гадает, почему в США так рады, что президент России Владимир Путин согласился на 30-дневный... 21.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-21T17:00+0500

2025-03-21T17:00+0500

2025-03-21T17:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

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Последние несколько дней экспертное сообщество возбужденно гадает, почему в США так рады, что президент России Владимир Путин согласился на 30-дневный мораторий на удары по объектам энергоструктуры Украины, и зачем Трамп и другие официальные лица с американской стороны так неожиданно и всерьез зациклились на теме украинской энергетики, пишет колумнист РИА Новости.Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц опубликовали совместное заявление, согласно которому Дональд Трамп предложил Зеленскому передать в управление (а по факту в собственность) Соединенных Штатов украинские атомные электростанции. По словам Трампа, ранее не замеченного в любви к мирному атому, "владение США этими станциями было бы для них лучшей защитой". Это же подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а вчера министр энергетики США Крис Райт сообщил, что он не видит в передаче украинских АЭС Вашингтону никаких проблем.Внезапно вспыхнувший интерес команды Трампа к вольт-амперам, саркофагам и энергоблокам поставил профессионалов-энергетиков и экономистов в тупик. Издание The New York Times назвало новый проект "неисполнимым" и привело единодушное заключение экспертов: "Идея о том, что США будут владеть какими-либо объектами электроснабжения и ядерными объектами Украины, может создать бесчисленные трудности". Ресурс The Independent привел калькуляцию, согласно которой "ущерб от российских воздушных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру после трех лет войны оценивается более чем в 11 миллиардов фунтов стерлингов", но, скорее всего, сумма будет кратно выше "из-за значительного физического износа и технологического устаревания поврежденного и разрушенного оборудования". В Reuters выразились еще более определенно: эта идея — "финансовое безумие", потому что "могут пройти годы, прежде чем появится хоть какая-то перспектива окупаемости этих инвестиций".В отличие от сферического редкоземельного соглашения, где вместо лития можно на худой конец выкопать "чугуний" и продать его хоть за сколько-нибудь, в данном заходе практического смысла нет вообще.Однако если смотреть между строк и за горизонт, то смысл здесь есть, и он огромный — но не экономический.Ключевой подсказкой является оговорка Трампа про "защиту" укро-АЭС: не про монетизацию, не про управление, не про восстановление, а именно про защиту. Но защиту от кого? Американцы прекрасно знают, что для России тема ядерной безопасности — одна из важнейших и ни при каких условиях мы атаковать ядерные объекты не будем. Эта тема обсуждалась и во время созвона Трампа с Путиным, а 18 марта генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев еще раз заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине ядерная безопасность стоит в числе главных приоритетов России.На фронте Россия имеет полную инициативу, и мы меньше всех заинтересованы в разрушении украинских ядерных объектов.При этом для Украины ситуация складывается с точностью до наоборот. По мнению международных обозревателей, "Украина окончательно проигрывает на поле боя", а "правительство Зеленского находится на последнем издыхании". Например, норвежский политолог Гленн Дизен охарактеризовал текущую ситуацию как проявление типичных симптомов финальной стадии конфликта: "Это ужасающие потери. Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда одна сторона проигрывает".Опасный вывод из этой ситуации делает итальянская газета Fatto Quotidiano: "Киев может изменить ход боевых действий только в том случае, если создаст дальнейшую эскалацию".Возможность для эскалации у Киева только одна: организовать масштабную провокацию, от которой содрогнется мир, и обвинить в ней Россию. Идеальный объект для этого — именно ядерные электростанции, пока находящиеся под контролем Украины.Риски ядерного укротерроризма на протяжении последних лет неоднократно озвучивались российскими официальными лицами и включали в себя угрозу взрыва "грязной" ядерной бомбы и теракты на российских АЭС. Стоит вспомнить откровения высокопоставленного украинского чиновника, которые привело немецкое издание Bild: "У нас есть материал, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель до [производства] первой бомбы". В марте этого года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на неформальной встрече членов Совета Безопасности утверждал: "Мы также располагаем достоверной информацией о том, что западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, оказывали систематическое содействие в подготовке диверсионно-разведывательных групп для организации провокаций на атомных электростанциях России".Киев неоднократно пытался атаковать Запорожскую АЭС, а в феврале этого года устроил "ядерный перфоманс", инсценировав "российскую атаку" дроном на саркофаг Чернобыльской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что представители Киева специально приурочили провокацию к Мюнхенской конференции по безопасности.Соответственно, всем (и на российской, и на американской стороне) очевидно, что загнанная в угол и физически деградирующая киевская верхушка вполне способна на самоубийственный ход в стиле "так не доставайся же ты никому", где "привет мертвеца" может быть спрятан в одной или нескольких украинских АЭС.Есть данные, что США теперь крайне пристально отслеживают потенциально опасные движения киевского режима, а американская разведка скрупулезно следит за действиями украинских войск и спецслужб. Неофициальные утечки указывают на то, что американским спецслужбам поставлена задача выявлять те намерения и действия Киева, которые могут привести к взрывоопасной и необратимой эскалации, что подтверждается антиукраинской позицией нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и главы Нацразведки Тулси Габбард.В связи со всем вышеизложенным совсем не фантастической звучит версия, что "мягкий захват" и последующий контроль США над украинскими ядерными объектами могли обсуждаться во время непубличной части разговора Трампа и Путина, а значит, стремление американцев срочно решить этот вопрос имеет под собой самые серьезные основания.Мы приветствуем, что противоположная сторона тоже не хочет подвергать себя смертельной опасности из-за кучки злобных безумцев и приближает мир с другой стороны фронта, в то время как наша армия все дальше двигает его линию на запад.

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