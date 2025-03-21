https://uz.sputniknews.ru/20250321/v-samarkande-prazdnuyut-navruz-48518159.html

По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз

По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз

Sputnik Узбекистан

Навруз испокон веков является одним из любимых праздников нашего народа. В эти дни в Самарканде, как и по всей стране, проходят народные гулянья.

2025-03-21T16:16+0500

2025-03-21T16:16+0500

2025-03-21T16:16+0500

узбекистан

самарканд

навруз

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Наряду с традиционными выставками, организованными различными учреждениями, в Самарканде состоялся гастрономический фестиваль, привлекший огромное количество посетителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Это событие стало ярким и запоминающимся благодаря пяти конкурсам, в ходе которых оценивали самые вкусные блюда: шашлык, самсу, плов, халису и кондитерские изделия.Так, в соревнованиях по приготовлению плова состязались 7 поваров, 8 участников показывали, как они мастерски делают шашлык, еще 12 конкурсантов демонстрировали свои кулинарные талантанты в изготовлении самсы, халисы и кондитерских изделий.Одни участники угощали горожан своими кулинарными шедеврами, другие продавали их со скидкой.В частности, повар Бекзод Амриддинов, рассказал, что его команда приготовила более 150 кг шашлыка. Почти все они раздали прохожим. Жюри оценило не только вкус шашлыка, но и щедрость поваров, присудив Бекзоду и его команде первое место.Каждый стенд удивлял разнообразием готовых блюд. К примеру, один из крупных кондитерских домов Самарканда испек торт "Навруз" весом почти 100 кг. Всего же на суд зрителей представили около 200 кг кондитерских изделий.В огромных казанах готовили халису. Повара не только приглашали отведать это калорийное лакомство, но и делились секретами его приготовления.Огабек Турсункулов и его команда уже два года занимаются производством и продажей халисы. Их продукция пользуется большим спросом.В рамках гастрономического фестиваля приготовили около 400 кг плова, более 2000 штук самсы, почти тонну шашлыка и стейков.

https://uz.sputniknews.ru/20250321/kak-vostochnye-narody-prazdnuyut-navruz-48507549.html

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