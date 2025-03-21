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https://uz.sputniknews.ru/20250321/v-samarkande-prazdnuyut-navruz-48518159.html
По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз
По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз
Sputnik Узбекистан
Навруз испокон веков является одним из любимых праздников нашего народа. В эти дни в Самарканде, как и по всей стране, проходят народные гулянья.
2025-03-21T16:16+0500
2025-03-21T16:16+0500
узбекистан
самарканд
навруз
фестиваль
национальные блюда
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Наряду с традиционными выставками, организованными различными учреждениями, в Самарканде состоялся гастрономический фестиваль, привлекший огромное количество посетителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Это событие стало ярким и запоминающимся благодаря пяти конкурсам, в ходе которых оценивали самые вкусные блюда: шашлык, самсу, плов, халису и кондитерские изделия.Так, в соревнованиях по приготовлению плова состязались 7 поваров, 8 участников показывали, как они мастерски делают шашлык, еще 12 конкурсантов демонстрировали свои кулинарные талантанты в изготовлении самсы, халисы и кондитерских изделий.Одни участники угощали горожан своими кулинарными шедеврами, другие продавали их со скидкой.В частности, повар Бекзод Амриддинов, рассказал, что его команда приготовила более 150 кг шашлыка. Почти все они раздали прохожим. Жюри оценило не только вкус шашлыка, но и щедрость поваров, присудив Бекзоду и его команде первое место.Каждый стенд удивлял разнообразием готовых блюд. К примеру, один из крупных кондитерских домов Самарканда испек торт "Навруз" весом почти 100 кг. Всего же на суд зрителей представили около 200 кг кондитерских изделий.В огромных казанах готовили халису. Повара не только приглашали отведать это калорийное лакомство, но и делились секретами его приготовления.Огабек Турсункулов и его команда уже два года занимаются производством и продажей халисы. Их продукция пользуется большим спросом.В рамках гастрономического фестиваля приготовили около 400 кг плова, более 2000 штук самсы, почти тонну шашлыка и стейков.
https://uz.sputniknews.ru/20250321/kak-vostochnye-narody-prazdnuyut-navruz-48507549.html
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самарканд навруз празднование гулянья
самарканд навруз празднование гулянья

По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз

16:16 21.03.2025
© Sputnik / Малика Абайдулина В Самарканде празднуют Навруз
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
© Sputnik / Малика Абайдулина
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Эксклюзив
Навруз испокон веков является одним из любимых праздников нашего народа. В эти дни в Самарканде, как и по всей стране, проходят народные гулянья.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Наряду с традиционными выставками, организованными различными учреждениями, в Самарканде состоялся гастрономический фестиваль, привлекший огромное количество посетителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это событие стало ярким и запоминающимся благодаря пяти конкурсам, в ходе которых оценивали самые вкусные блюда: шашлык, самсу, плов, халису и кондитерские изделия.
Так, в соревнованиях по приготовлению плова состязались 7 поваров, 8 участников показывали, как они мастерски делают шашлык, еще 12 конкурсантов демонстрировали свои кулинарные талантанты в изготовлении самсы, халисы и кондитерских изделий.
Одни участники угощали горожан своими кулинарными шедеврами, другие продавали их со скидкой.
В частности, повар Бекзод Амриддинов, рассказал, что его команда приготовила более 150 кг шашлыка. Почти все они раздали прохожим. Жюри оценило не только вкус шашлыка, но и щедрость поваров, присудив Бекзоду и его команде первое место.
Каждый стенд удивлял разнообразием готовых блюд. К примеру, один из крупных кондитерских домов Самарканда испек торт "Навруз" весом почти 100 кг. Всего же на суд зрителей представили около 200 кг кондитерских изделий.
В огромных казанах готовили халису. Повара не только приглашали отведать это калорийное лакомство, но и делились секретами его приготовления.
Огабек Турсункулов и его команда уже два года занимаются производством и продажей халисы. Их продукция пользуется большим спросом.
"Мы привезли два казана по 30 килограммов. В одном - готовая халиса, в другом - заготовка. Халиса готовится долго, более 8 часов. В казане, где она варится, находится около 25 кг чистого мяса. Халису готовим по старинному рецепту с добавлением масла зигир", — рассказал Огабек Турсункулов.
В рамках гастрономического фестиваля приготовили около 400 кг плова, более 2000 штук самсы, почти тонну шашлыка и стейков.
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан
3/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан
5/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде празднуют Навруз - Sputnik Узбекистан
6/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
1/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
2/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
3/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
4/6
© Sputnik / Малика Абайдулина
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© Sputnik / Малика Абайдулина
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© Sputnik / Малика Абайдулина
Празднование Навруза в странах ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
Как восточные народы празднуют Навруз
14:14
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