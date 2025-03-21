https://uz.sputniknews.ru/20250321/yuriy-stoyanov-tashkent-intervyu-48514649.html
Юрий Стоянов: Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было
Юрий Стоянов: Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было
Sputnik Узбекистан
Народный артист РФ поделился воспоминаниями о том, как была создана знаменитая сцена из фильма "Человек у окна", рассказал о жизни своей мамы в Ташкенте во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны и своих впечатлениях о том, как изменился Узбекистан
2025-03-21T20:30+0500
2025-03-21T20:30+0500
2025-03-21T20:30+0500
видео
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юрий стоянов
ташкент
узбекистан
великая отечественная война
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"Привет, Ташкент" — новый проект Sputnik Узбекистан о российских знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с республикой. В рамках проекта мы рассказываем истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.Сегодняшний выпуск посвящен интервью с советским и российским актером театра и кино, народным артистом Российской Федерации Юрием Стояновым.Стоянов поделился воспоминаниями о том, как была создана знаменитая сцена из фильма "Человек у окна", рассказал о жизни своей мамы в Ташкенте во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны и своих впечатлениях о том, как изменился Узбекистан."И вашему Аллаху, и нашему Христу распятому,И общему для всех маю года сорок пятогоЯ говорю "спасибо" — и это правда, а не лесть:Просто за то, что я есть"."Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было", — говорит актер, цитируя слова из песни "Ташкент".Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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юрий стоянов ташкент воспоминания впечатления
юрий стоянов ташкент воспоминания впечатления
Юрий Стоянов: Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было
Эксклюзив
Народный артист РФ поделился воспоминаниями о том, как была создана знаменитая сцена из фильма "Человек у окна", рассказал о жизни своей мамы в Ташкенте во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны и своих впечатлениях о том, как изменился Узбекистан.
"Привет, Ташкент" — новый проект Sputnik Узбекистан о российских знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с республикой. В рамках проекта мы рассказываем истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.
Сегодняшний выпуск посвящен интервью с советским и российским актером театра и кино, народным артистом Российской Федерации Юрием Стояновым.
Стоянов поделился воспоминаниями о том, как была создана знаменитая сцена из фильма "Человек у окна", рассказал о жизни своей мамы в Ташкенте во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны и своих впечатлениях о том, как изменился Узбекистан.
"И вашему Аллаху, и нашему Христу распятому,
И общему для всех маю года сорок пятого
Я говорю "спасибо" — и это правда, а не лесть:
Просто за то, что я есть".
"Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было", — говорит актер, цитируя слова из песни "Ташкент".
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.