https://uz.sputniknews.ru/20250321/yuriy-stoyanov-tashkent-intervyu-48514649.html

Юрий Стоянов: Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было

Юрий Стоянов: Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было

Sputnik Узбекистан

Народный артист РФ поделился воспоминаниями о том, как была создана знаменитая сцена из фильма "Человек у окна", рассказал о жизни своей мамы в Ташкенте во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны и своих впечатлениях о том, как изменился Узбекистан

2025-03-21T20:30+0500

2025-03-21T20:30+0500

2025-03-21T20:30+0500

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юрий стоянов

ташкент

узбекистан

великая отечественная война

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"Привет, Ташкент" — новый проект Sputnik Узбекистан о российских знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с республикой. В рамках проекта мы рассказываем истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.Сегодняшний выпуск посвящен интервью с советским и российским актером театра и кино, народным артистом Российской Федерации Юрием Стояновым.Стоянов поделился воспоминаниями о том, как была создана знаменитая сцена из фильма "Человек у окна", рассказал о жизни своей мамы в Ташкенте во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны и своих впечатлениях о том, как изменился Узбекистан."И вашему Аллаху, и нашему Христу распятому,И общему для всех маю года сорок пятогоЯ говорю "спасибо" — и это правда, а не лесть:Просто за то, что я есть"."Если бы не Ташкент, меня бы, наверное, не было", — говорит актер, цитируя слова из песни "Ташкент".Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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