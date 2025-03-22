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https://uz.sputniknews.ru/20250322/k-prazdniku-navruz-uzbekistan-peredal-afganistanu-gumanitarnuyu-pomosch-48524280.html
К празднику Навруз Узбекистан передал Афганистану очередную гуманитарную помощь
К празднику Навруз Узбекистан передал Афганистану очередную гуманитарную помощь
Sputnik Узбекистан
Около 200 тонн продуктов питания передали населению Балхского района Афганистана.
2025-03-22T11:28+0500
2025-03-22T11:36+0500
афганистан
навруз
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Данная мера предусмотрена поручением президента Шавката Мирзиёева в связи с праздником Навруз и приближающимся Рамазан хайитом. Около двухсот тонн продуктов питания передали населению Балхского района Афганистана.Доставленные в соседнюю страну продукты, были переданы в городе Хайратон в присутствии специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Касымова, а также главы Балхского региона Мухаммада Юсуфа Вафа и официальных лиц обеих сторон.В состав гуманитарной помощи вошли мука, пшеница, макаронные изделия, растительное масло, сахар, продукты быстрого приготовления, красная фасоль и маш.Также в городе Мазари-Шариф состоялась двусторонняя встреча, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о строительстве мавзолея Имама Бухари, который возводится Узбекистаном в Афганистане.В ходе визита узбекская сторона также ознакомилась с реализуемыми в Хайратоне новыми проектами.Власти Афганистана поблагодарили президента и народ Узбекистана за поддержку и направили искренние поздравления с наступающим Ураза-байрамом.
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афганистан балхский район гуманитарная помощь хайратон
афганистан балхский район гуманитарная помощь хайратон

К празднику Навруз Узбекистан передал Афганистану очередную гуманитарную помощь

11:28 22.03.2025 (обновлено: 11:36 22.03.2025)
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиУзбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
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Около двухсот тонн продуктов питания передали населению Балхского района Афганистана.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
Данная мера предусмотрена поручением президента Шавката Мирзиёева в связи с праздником Навруз и приближающимся Рамазан хайитом. Около двухсот тонн продуктов питания передали населению Балхского района Афганистана.

"В соответствии с поручением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, как символ толерантности и поддержки нашего народа, в связи с праздником "Навруз" и предстоящим "Ураза-байрамом" в Балхский район соседней страны был доставлен очередной гуманитарный груз объемом около 200 тонн продуктов питания", – говорится в сообщении.

Доставленные в соседнюю страну продукты, были переданы в городе Хайратон в присутствии специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Касымова, а также главы Балхского региона Мухаммада Юсуфа Вафа и официальных лиц обеих сторон.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиУзбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
В состав гуманитарной помощи вошли мука, пшеница, макаронные изделия, растительное масло, сахар, продукты быстрого приготовления, красная фасоль и маш.
Также в городе Мазари-Шариф состоялась двусторонняя встреча, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о строительстве мавзолея Имама Бухари, который возводится Узбекистаном в Афганистане.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиУзбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области

В ходе визита узбекская сторона также ознакомилась с реализуемыми в Хайратоне новыми проектами.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиУзбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Власти Афганистана поблагодарили президента и народ Узбекистана за поддержку и направили искренние поздравления с наступающим Ураза-байрамом.
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