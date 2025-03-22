https://uz.sputniknews.ru/20250322/k-prazdniku-navruz-uzbekistan-peredal-afganistanu-gumanitarnuyu-pomosch-48524280.html

К празднику Навруз Узбекистан передал Афганистану очередную гуманитарную помощь

К празднику Навруз Узбекистан передал Афганистану очередную гуманитарную помощь

Sputnik Узбекистан

Около 200 тонн продуктов питания передали населению Балхского района Афганистана.

2025-03-22T11:28+0500

2025-03-22T11:28+0500

2025-03-22T11:36+0500

афганистан

навруз

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Данная мера предусмотрена поручением президента Шавката Мирзиёева в связи с праздником Навруз и приближающимся Рамазан хайитом. Около двухсот тонн продуктов питания передали населению Балхского района Афганистана.Доставленные в соседнюю страну продукты, были переданы в городе Хайратон в присутствии специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Касымова, а также главы Балхского региона Мухаммада Юсуфа Вафа и официальных лиц обеих сторон.В состав гуманитарной помощи вошли мука, пшеница, макаронные изделия, растительное масло, сахар, продукты быстрого приготовления, красная фасоль и маш.Также в городе Мазари-Шариф состоялась двусторонняя встреча, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о строительстве мавзолея Имама Бухари, который возводится Узбекистаном в Афганистане.В ходе визита узбекская сторона также ознакомилась с реализуемыми в Хайратоне новыми проектами.Власти Афганистана поблагодарили президента и народ Узбекистана за поддержку и направили искренние поздравления с наступающим Ураза-байрамом.

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