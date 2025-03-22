https://uz.sputniknews.ru/20250322/nikakix-voysk-v-britanii-vystupili-protiv-otpravki-voysk-na-ukrainu-48527470.html

“Никаких войск”: в Британии выступили против отправки войск на Украину

“Никаких войск”: в Британии выступили против отправки войск на Украину

Sputnik Узбекистан

Лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что Великобритания в идеале не должна иметь никаких сухопутных войск" на Украине. 22.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-22T14:39+0500

2025-03-22T14:39+0500

2025-03-22T14:42+0500

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россия

служба внешней разведки россии

сергей лавров

эммануэль макрон

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Лидер консервативной партии Великобритании Кеми Баденок призвала предоставить Палате общин право голоса по вопросу о размещении британских военных на Украине и предупредила, что не предоставит премьер-министру "карт-бланш" на участие Великобритании в конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.По мнению издания, этот заявление является признаком краха внутриполитического консенсуса по поводу участия Великобритании в "коалиции желающих", которую пытаются создать британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Министр напомнил, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.

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