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Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области
Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области
Sputnik Узбекистан
Весна в горах — время пробуждения природы. Снег еще лежит на вершинах, но внизу уже слышны капели и пение птиц. Свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп — ощутите весеннее чудо в фотоленте Sputnik Узбекистан.
2025-03-22T19:45+0500
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весна
ангрен
горы
дорога
камчик
природа
фото
фотолента
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Весна в горах — это пробуждение природы в каждом вдохе свежего воздуха. Вершины еще укрыты снегом, но в долинах уже слышны капели и первые голоса птиц. Извилистые тропы ведут через скалы, открывая взору живописные пейзажи, залитые мягким весенним светом.В этих зарисовках — свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп на рассвете. Откройте для себя красоту весны в горах и позвольте природе вдохновить вас на новые открытия.
ангрен
камчик
ташкентская область
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фото природа весна горы дорога камчик ахангаран ташкентская область
фото природа весна горы дорога камчик ахангаран ташкентская область

Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области

19:45 22.03.2025
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Эксклюзив
Весна в горах — время пробуждения природы. Снег еще лежит на вершинах, но внизу уже слышны капели и пение птиц. Свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп — ощутите весеннее чудо в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Весна в горах — это пробуждение природы в каждом вдохе свежего воздуха. Вершины еще укрыты снегом, но в долинах уже слышны капели и первые голоса птиц. Извилистые тропы ведут через скалы, открывая взору живописные пейзажи, залитые мягким весенним светом.
В этих зарисовках — свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп на рассвете. Откройте для себя красоту весны в горах и позвольте природе вдохновить вас на новые открытия.
© Sputnik / Бахром ХатамовАхангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран
Ахангаранское водохранилище - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Ахангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран
© Sputnik / Бахром Хатамов Весна в горах: дорожные зарисовки
 Весна в горах: дорожные зарисовки - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Весна в горах: дорожные зарисовки
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области у восточной окраины города Ангрен, выше угольного разреза. Заполнено в 1989 году.

Ахангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области у восточной окраины города Ангрен, выше угольного разреза. Заполнено в 1989 году. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области у восточной окраины города Ангрен, выше угольного разреза. Заполнено в 1989 году.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Камчик — горный перевал на востоке Узбекистана, расположенный недалеко от границы с Кыргызстаном на севере и Таджикистаном на юге. Это единственный наземный маршрут для автотранспорта, соединяющий Ташкентскую область с Папским районом Наманганской области в Ферганской долине. Перевал начинается сразу после Ангренского района и является частью важной транспортной артерии по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2 268 метров над уровнем моря.

Камчик — горный перевал на востоке Узбекистана, расположенный недалеко от границы с Кыргызстаном на севере и Таджикистаном на юге. Это единственный наземный маршрут для автотранспорта, соединяющий Ташкентскую область с Папским районом Наманганской области в Ферганской долине. Перевал начинается сразу после Ангренского района и является частью важной транспортной артерии по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2 268 метров над уровнем моря. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Камчик — горный перевал на востоке Узбекистана, расположенный недалеко от границы с Кыргызстаном на севере и Таджикистаном на юге. Это единственный наземный маршрут для автотранспорта, соединяющий Ташкентскую область с Папским районом Наманганской области в Ферганской долине. Перевал начинается сразу после Ангренского района и является частью важной транспортной артерии по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2 268 метров над уровнем моря.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Автодорога у перевала Камчик

Автодорога у перевала Камчик - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Автодорога у перевала Камчик

© Sputnik / Бахром ХатамовСмотровая зона площадка на перевале Камчик
Смотровая зона площадка на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Смотровая зона площадка на перевале Камчик
© Sputnik / Бахром ХатамовВесна в горах: дорожные зарисовки
Весна в горах: дорожные зарисовки - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Весна в горах: дорожные зарисовки
© Sputnik / Бахром ХатамовПридорожная торговля
Придорожная торговля - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Придорожная торговля
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на горы

Вид на горы - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на горы

© Sputnik / Бахром Хатамов
Весна в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовПерегон баранов на другое пастбище
Перегон баранов на другое пастбище - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Перегон баранов на другое пастбище
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кишлак "Танга топди"

Кишлак &quot;Танга топди&quot; - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кишлак "Танга топди"

© Sputnik / Бахром ХатамовТоннель
Тоннель - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тоннель
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на горы

Вид на горы - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на горы

© Sputnik / Бахром ХатамовПридорожная торговля весенними цветами и яблоками
Придорожная торговля весенними цветами и яблоками - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Придорожная торговля весенними цветами и яблоками
© Sputnik / Бахром Хатамов
Весна в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Горы Ангренского района

Горы Ангренского района - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Горы Ангренского района

© Sputnik / Бахром Хатамов
Весна в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
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