https://uz.sputniknews.ru/20250322/vesna-v-gorax-yarkie-zarisovki-jivopisnyx-ugolkov-tashkentskoy-oblasti-48355462.html

Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области

Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области

Sputnik Узбекистан

Весна в горах — время пробуждения природы. Снег еще лежит на вершинах, но внизу уже слышны капели и пение птиц. Свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп — ощутите весеннее чудо в фотоленте Sputnik Узбекистан.

2025-03-22T19:45+0500

2025-03-22T19:45+0500

2025-03-22T19:45+0500

весна

ангрен

горы

дорога

камчик

природа

фото

фотолента

мультимедиа

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Весна в горах — это пробуждение природы в каждом вдохе свежего воздуха. Вершины еще укрыты снегом, но в долинах уже слышны капели и первые голоса птиц. Извилистые тропы ведут через скалы, открывая взору живописные пейзажи, залитые мягким весенним светом.В этих зарисовках — свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп на рассвете. Откройте для себя красоту весны в горах и позвольте природе вдохновить вас на новые открытия.

ангрен

камчик

ташкентская область

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фото природа весна горы дорога камчик ахангаран ташкентская область