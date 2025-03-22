Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области
Весна в горах: яркие зарисовки живописных уголков Ташкентской области
Sputnik Узбекистан
Весна в горах — время пробуждения природы. Снег еще лежит на вершинах, но внизу уже слышны капели и пение птиц. Свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп — ощутите весеннее чудо в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Весна в горах — это пробуждение природы в каждом вдохе свежего воздуха. Вершины еще укрыты снегом, но в долинах уже слышны капели и первые голоса птиц. Извилистые тропы ведут через скалы, открывая взору живописные пейзажи, залитые мягким весенним светом.В этих зарисовках — свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп на рассвете. Откройте для себя красоту весны в горах и позвольте природе вдохновить вас на новые открытия.
Весна в горах — время пробуждения природы. Снег еще лежит на вершинах, но внизу уже слышны капели и пение птиц. Свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп — ощутите весеннее чудо в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Весна в горах — это пробуждение природы в каждом вдохе свежего воздуха. Вершины еще укрыты снегом, но в долинах уже слышны капели и первые голоса птиц. Извилистые тропы ведут через скалы, открывая взору живописные пейзажи, залитые мягким весенним светом.
В этих зарисовках — свежий ветер, звонкие ручьи и магия горных троп на рассвете. Откройте для себя красоту весны в горах и позвольте природе вдохновить вас на новые открытия.
Ахангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области у восточной окраины города Ангрен, выше угольного разреза. Заполнено в 1989 году.
Ахангаранское водохранилище — гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области у восточной окраины города Ангрен, выше угольного разреза. Заполнено в 1989 году.
Камчик — горный перевал на востоке Узбекистана, расположенный недалеко от границы с Кыргызстаном на севере и Таджикистаном на юге. Это единственный наземный маршрут для автотранспорта, соединяющий Ташкентскую область с Папским районом Наманганской области в Ферганской долине. Перевал начинается сразу после Ангренского района и является частью важной транспортной артерии по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2 268 метров над уровнем моря.
Камчик — горный перевал на востоке Узбекистана, расположенный недалеко от границы с Кыргызстаном на севере и Таджикистаном на юге. Это единственный наземный маршрут для автотранспорта, соединяющий Ташкентскую область с Папским районом Наманганской области в Ферганской долине. Перевал начинается сразу после Ангренского района и является частью важной транспортной артерии по трассе Ташкент — Ош. Максимальная высота перевала достигает 2 268 метров над уровнем моря.