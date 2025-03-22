https://uz.sputniknews.ru/20250322/vozdux-pod-kontrolem-v-uzbekistane-rabotayut-spetslaboratorii-48527828.html

Воздух под контролем: в Узбекистане работают спецлаборатории

Воздух под контролем: в Узбекистане работают спецлаборатории

Sputnik Узбекистан

За последние пять лет по всей республике установили 21 автоматизированную станцию мониторинга загрязнения воздуха. В Ташкенте на сегодняшний день их насчитывается уже 8.

2025-03-22T18:32+0500

2025-03-22T18:32+0500

2025-03-22T18:32+0500

экология

узбекистан

видео

загрязнение воздуха

узгидромет

станция

лаборатория

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Модернизировать процесс мониторинга качества воздуха в Узбекистане начали в 2021 году, когда Фонд Zamin и Узгидромет запустили проект "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха".Как рассказала специалист Узгидромета Марина Плоцен, мониторинг загрязнения воздуха проводится на 66 постах наблюдения вручную, путем аспирационного метода – прокачивания воздуха через поглотительные приборы в 7.00, 13.00 и 19.00 часов. И информацию о загрязнении специалисты получают только на следующие сутки. В настоящее время мониторинг осуществляется еще на 21 автоматической станции, 8 из которых установлены в разных районах Ташкента, в том числе в Яшнабадском и Алмазарском районах.Специалисты обращают внимание, что это не просто станции, а полноценные лаборатории. Причем, там не требуется присутствие специалиста.Такая лаборатория оснащена современными высокоточными газоанализаторами, определяющими основные загрязнители в воздухе — это диоксид азота, оксид углерода (угарный газ), аммиак, диоксид серы, озон и мелкодисперсные частицы РМ10 и РМ2,5.По словам специалиста Узгидромета, содержание загрязняющих веществ сравнивается с предельно допустимыми концентрациями, прописанными в СанПиН РУз0053-23. В 2024 году добавили норматив на содержание в атмосферном воздухе мелкодисперсных частиц РМ2,5. Так, в годовом значении эта норма составляет 35 мкг/м3, а в суточном — 60 мкг/м3.Полученная информация со станций передается в соответствующие министерства и ведомства, в том числе в Минэкологии. Подробнее о работе автоматических станций, а также о том, для чего используют полученные данные смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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ташкент станция мониторинга воздух экология узгидромет лаборатория