https://uz.sputniknews.ru/20250324/malayziyskie-kompanii-planiruyut-novye-proekty-s-predprinimatelyami-iz-uzbekistana-48541639.html

Малайзийские компании планируют новые проекты с предпринимателями из Узбекистана

Малайзийские компании планируют новые проекты с предпринимателями из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Для продвижения узбекской продукции в странах Юго-Восточной Азии может быть создана специальная онлайн-платформа.

2025-03-24T10:41+0500

2025-03-24T10:41+0500

2025-03-24T10:41+0500

малайзия

узбекистан

предприниматели

общество

туризм

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Малайзия планирует реализовать новые проекты с предпринимателями из Узбекистана. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана в этой стране Каромиддина Гадоева с президентом Малазийской международной торговой ассоциации малого и среднего бизнеса (SMITA) Меган Су, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи малазийская сторона выразила заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с Узбекистаном, отметив значительный потенциал и благоприятный бизнес-климат в стране для реализации совместных бизнес-проектов.По словам Меган Су, стратегическое положение Узбекистана в регионе и динамично развивающаяся экономика вызывают у компаний, входящих в SMITA, интерес к осуществлению деятельности в Узбекистане.Президент Ассоциации подчеркнула готовность к реализации ряда совместных проектов с местными партнерами, включая:Также стороны обсудили сотрудничество с крупными розничными сетями Узбекистана, в целях расширения двусторонней торговли товарами. Рассмотрены возможности создания специальной онлайн-платформы для продвижения продукции, производимой в Узбекистане, в странах Юго-Восточной Азии, и реализацию проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и производству текстиля.Ассоциация SMITA была основана в 2015 году для оказания помощи малым и средним предприятиям и стартапам Малайзии в выходе на глобальный рынок. Ассоциация представляет интересы более 100 компаний (SMITA Malaysia) в Малайзии и более 300 компаний (SMITA Global) из других стран, осуществляющих деятельность в сфере производства, торговли и туризма.

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