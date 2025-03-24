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https://uz.sputniknews.ru/20250324/minkult-uzbekistana-rossotrudnichestvo-namereny-prodoljit-vzaimnye-gastroli-teatrov-48554369.html
Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров
Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили совместные проекты, традицию организации взаимных гастролей театров двух стран, а также развитие сотрудничества в сфере образования и кино.
2025-03-24T17:46+0500
2025-03-24T17:51+0500
озодбек назарбеков
культура
россотрудничество
евгений примаков
встреча
театр
кино
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сфере образования и кино.Назарбеков высоко оценил сотрудничество Узбекистана и России в культурной сфере и привел в пример "Дни культуры и искусства Узбекистана," организованные в Москве в ноябре 2024 года.Была достигнута договоренность найти положительное решение затронутых в ходе встречи вопросов и развивать двустороннее сотрудничество.
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театр культура кино гастроли узбекистан россия министерство культуры россотрудничество
театр культура кино гастроли узбекистан россия министерство культуры россотрудничество

Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров

17:46 24.03.2025 (обновлено: 17:51 24.03.2025)
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2025
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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Стороны обсудили совместные проекты, традицию организации взаимных гастролей театров двух стран, а также развитие сотрудничества в сфере образования и кино.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба ведомства.
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2025
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
© Министерство культуры Республики Узбекистан

"На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, продолжить традиции организации взаимных гастролей театров двух стран", — говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сфере образования и кино.
Назарбеков высоко оценил сотрудничество Узбекистана и России в культурной сфере и привел в пример "Дни культуры и искусства Узбекистана," организованные в Москве в ноябре 2024 года.
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2025
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Была достигнута договоренность найти положительное решение затронутых в ходе встречи вопросов и развивать двустороннее сотрудничество.
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