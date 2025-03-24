Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров
17:46 24.03.2025 (обновлено: 17:51 24.03.2025)
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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Стороны обсудили совместные проекты, традицию организации взаимных гастролей театров двух стран, а также развитие сотрудничества в сфере образования и кино.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба ведомства.
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
"На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, продолжить традиции организации взаимных гастролей театров двух стран", — говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сфере образования и кино.
Назарбеков высоко оценил сотрудничество Узбекистана и России в культурной сфере и привел в пример "Дни культуры и искусства Узбекистана," организованные в Москве в ноябре 2024 года.
© Министерство культуры Республики УзбекистанМинистр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
Министр культуры Озодбек Назарбеков встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Была достигнута договоренность найти положительное решение затронутых в ходе встречи вопросов и развивать двустороннее сотрудничество.