https://uz.sputniknews.ru/20250324/minkult-uzbekistana-rossotrudnichestvo-namereny-prodoljit-vzaimnye-gastroli-teatrov-48554369.html

Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров

Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили совместные проекты, традицию организации взаимных гастролей театров двух стран, а также развитие сотрудничества в сфере образования и кино.

2025-03-24T17:46+0500

2025-03-24T17:46+0500

2025-03-24T17:51+0500

озодбек назарбеков

культура

россотрудничество

евгений примаков

встреча

театр

кино

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сфере образования и кино.Назарбеков высоко оценил сотрудничество Узбекистана и России в культурной сфере и привел в пример "Дни культуры и искусства Узбекистана," организованные в Москве в ноябре 2024 года.Была достигнута договоренность найти положительное решение затронутых в ходе встречи вопросов и развивать двустороннее сотрудничество.

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