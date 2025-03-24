https://uz.sputniknews.ru/20250324/psixolog-otvechaet-14-vajnyx-voprosov-o-mentalnom-zdorove-48547835.html
Психолог отвечает: 14 важных вопросов о ментальном здоровье
Психолог отвечает: 14 важных вопросов о ментальном здоровье
Sputnik Узбекистан
В видео Sputnik Узбекистан практический семейный и кризисный психолог София Хасанова отвечает на самые распространенные вопросы о психологии, страхах, терапии и ее стоимости.
2025-03-24T13:45+0500
2025-03-24T13:45+0500
2025-03-24T14:15+0500
психология
психолог
узбекистан
видео
стресс
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здоровье
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24 марта — Всемирный день борьбы с депрессией, и это отличный повод поговорить о ментальном здоровье, а также развеять мифы, которые до сих пор окружают психологию. Некоторые по-прежнему считают, что к специалисту обращаются только "серьезно больные" люди, а кто-то боится, что после консультации его "отправят в психушку". Но так ли это на самом деле? В видео Sputnik Узбекистан практический семейный и кризисный психолог София Хасанова отвечает на самые распространенные вопросы о психологии, страхах, терапии и ее стоимости. Среди наиболее частых запросов она выделяет тревожность и стресс, которые возникают на фоне гонки за успехом. Правда ли, что психологи сами подвержены стрессу? Могут ли они ставить диагнозы? Когда стоит обратиться к специалисту, и как это может изменить вашу жизнь? Об этом и многом другом — в интервью Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео психолог всемирный день борьбы с депрессией хасанова депрессия психология здоровье
видео психолог всемирный день борьбы с депрессией хасанова депрессия психология здоровье
Психолог отвечает: 14 важных вопросов о ментальном здоровье
13:45 24.03.2025 (обновлено: 14:15 24.03.2025)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
В видео Sputnik Узбекистан практический семейный и кризисный психолог София Хасанова отвечает на самые распространенные вопросы о психологии, страхах, терапии и ее стоимости.
24 марта — Всемирный день борьбы с депрессией, и это отличный повод поговорить о ментальном здоровье, а также развеять мифы, которые до сих пор окружают психологию.
Некоторые по-прежнему считают, что к специалисту обращаются только "серьезно больные" люди, а кто-то боится, что после консультации его "отправят в психушку". Но так ли это на самом деле?
В видео Sputnik Узбекистан практический семейный и кризисный психолог София Хасанова отвечает на самые распространенные вопросы о психологии, страхах, терапии и ее стоимости.
"За последнее время радует, что отношение к психологии в Узбекистане меняется в положительную сторону. Люди больше не носят свои проблемы годами, а обращаются к специалистам гораздо чаще", — отмечает София Хасанова.
Среди наиболее частых запросов она выделяет тревожность и стресс, которые возникают на фоне гонки за успехом.
"Соцсети создают иллюзию, что все вокруг живут лучше, успешнее, богаче… Это сильно невротизирует людей. Но прежде, чем гнаться за чужими целями, важно спросить себя: а чего хочу я? Что действительно сделает меня счастливым?" — говорит она.
Правда ли, что психологи сами подвержены стрессу? Могут ли они ставить диагнозы? Когда стоит обратиться к специалисту, и как это может изменить вашу жизнь? Об этом и многом другом — в интервью Sputnik Узбекистан
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