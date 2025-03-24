https://uz.sputniknews.ru/20250324/psixolog-otvechaet-14-vajnyx-voprosov-o-mentalnom-zdorove-48547835.html

Психолог отвечает: 14 важных вопросов о ментальном здоровье

Психолог отвечает: 14 важных вопросов о ментальном здоровье

Sputnik Узбекистан

В видео Sputnik Узбекистан практический семейный и кризисный психолог София Хасанова отвечает на самые распространенные вопросы о психологии, страхах, терапии и ее стоимости.

2025-03-24T13:45+0500

2025-03-24T13:45+0500

2025-03-24T14:15+0500

психология

психолог

узбекистан

видео

стресс

интервью

здоровье

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24 марта — Всемирный день борьбы с депрессией, и это отличный повод поговорить о ментальном здоровье, а также развеять мифы, которые до сих пор окружают психологию. Некоторые по-прежнему считают, что к специалисту обращаются только "серьезно больные" люди, а кто-то боится, что после консультации его "отправят в психушку". Но так ли это на самом деле? В видео Sputnik Узбекистан практический семейный и кризисный психолог София Хасанова отвечает на самые распространенные вопросы о психологии, страхах, терапии и ее стоимости. Среди наиболее частых запросов она выделяет тревожность и стресс, которые возникают на фоне гонки за успехом. Правда ли, что психологи сами подвержены стрессу? Могут ли они ставить диагнозы? Когда стоит обратиться к специалисту, и как это может изменить вашу жизнь? Об этом и многом другом — в интервью Sputnik Узбекистан.

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2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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