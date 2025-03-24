https://uz.sputniknews.ru/20250324/sdelano-v-mordovii-48546896.html

Сделано в Мордовии

Сделано в Мордовии

Sputnik Узбекистан

Компании Республики Мордовия активно расширяют свое присутствие на зарубежных рынках, завоевывая доверие новых покупателей благодаря высокому качеству продукции и конкурентоспособным ценам

2025-03-24T12:45+0500

2025-03-24T12:45+0500

2025-03-24T12:50+0500

россия

промышленность

новости компаний

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Компании Республики Мордовия активно расширяют свое присутствие на зарубежных рынках, завоевывая доверие новых покупателей благодаря высокому качеству продукции и конкурентоспособным ценам. Узнайте больше о преимуществах продукции и возможностях взаимовыгодного сотрудничества с ведущими товаропроизводителями Мордовии, откройте для себя новые перспективные направления для развития вашего бизнеса!АО "ПЛАЙТЕРРА" - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕМИАЛЬНОЙ БЕРЕЗОВОЙ ФАНЕРЫ С МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ ИЗ МОРДОВИИhttps://plyterra.ru/АО "Плайтерра" является ведущим предприятием, занимающимся деревообработкой в Республике Мордовия и лидером среди экспортеров региона. Предприятие производит высококачественную березовую фанеру, а также топливные брикеты, пеллеты и пиломатериалы.Фанера АО "Плайтерра" применяется в строительстве, автомобилестроении (настил полов и обшивка фургонов), вагоностроении, судостроении, в производстве мебели и инженерной доски, производстве детских площадок. Современное оборудование и высокотехнологичное производство гарантируют неизменно высокое качество продукции. Эксплуатационные свойства и премиальное качество продукции подтверждены соответствующими свидетельствами и сертификатами. В силу указанных причин продукция заслуженно пользуется высоким спросом у широкого круга потребителей.В России предприятие уверенно присутствует в 5-ке ведущих отечественных производителей березовой фанеры. С продукцией компании знакомы более 75 стран мира.Понимая свою ответственность перед обществом и природой, АО "Плайтерра"" уделяет значительное внимание организации производства без вреда для окружающей среды.ЭМ-АГРОтм – НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ШПАЛЕРНЫХ СИСТЕМ (ВИНОГРАДНИКИ, САДОВО-ЯГОДНЫЕ ПЛАНТАЦИИ, ХМЕЛЬНИКИ)https://emagro-group.ru/, https://tdopticenergo.ru/Обеспечение долговечности шпалер – важная задача для виноградарей. Некоторые решают ее, используя коррозионностойкую проволоку европейских производителей. Другие же, стремясь сэкономить, обходятся без специализированного крепежа, заменяя его подручными материалами. Однако такой подход чреват снижением надежности конструкции и сокращением срока службы шпалер, требуя более частого ремонта и обслуживания.ЭМ-АГРО – новая торговая марка крупного российского промышленного холдинга "ОПТИКЭНЕРГО", предлагающая экономически выгодное и надежное решение для обеспечения долговечности шпалер. Под ней выпускают:АГРОпроволока - стальная проволока, плакированная алюминием, коррозионностойкая (1,8 - 6,0 мм). Она экологична и биоинертна, что исключает негативное воздействие на почву и лозы. Не требует частых подтяжек (удлинение при эксплуатации 1,5%) и экономична: позволяет использовать на 16-20% больше проволоки на тонну, что снижает общую стоимость шпалерной системы. Упаковывается в бухты по 25 и 50 кг;АГРОзамок предназначен для быстрого и надежного соединения, натяжения и анкерного крепления проволочных ограждений всех типов и размеров. По сравнению с использованием подручных материалов, обеспечивает высокую скорость монтажа, надежность соединения и возможность регулировки натяжения. Рабочая нагрузка - 400 кг. Универсален для всех диаметров проволоки (от 1,8 до 3,2 мм). Производится из высокотехнологичного стойкого к коррозии сплава.Продукцию, выпускаемую под торговой маркой ЭМ-АГРО, уже по достоинству оценили аграрии Крыма, Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чувашии.Чтобы узнать больше о продукции и получить индивидуальное предложение для вашего виноградника в Узбекистане, свяжитесь с Торговым Домом "ОПТИКЭНЕРГО".Пообщайтесь напрямую с нашими специалистами и оцените качество продукции ЭМ-АГРО лично! В рамках международной выставки ИННОПРОМ (28-30 апреля, Ташкент) вы сможете поближе познакомиться с АГРОпроволокой и АГРОзамком на стенде Республики Мордовия, а также получить полную информацию по вопросам их эксплуатации и приобретения.ООО "КСЕНОН" – ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ В РОССИИhttps://xnn.ruООО "Ксенон" является одним из ведущих разработчиков и производителей световых приборов в России. Компания ведет собственные разработки светильников для промышленного, общественного и уличного освещения.За счет профессионального подхода к производству, а также применения современных и эффективных компонентов наши светотехнические решения применяются в проектах разного масштаба, сложности и назначения.Компания имеет налаженную технологию производства, высокий производственно-инженерный потенциал, квалифицированные кадры и развитую дистрибьюторскую сеть во всех регионах РФ и СНГ.Светотехнический завод "Ксенон" экспортирует продукцию собственного производства в страны СНГ – Белоруссию и Казахстан.Подтверждением качества выпускаемой продукции является то, что завод "Ксенон" становился лауреатом и дипломантом конкурсов "Лучшие товары Мордовии". По итогам 2023 года ООО "Ксенон" признан лучшим в конкурсе "Экспортер года" в номинации "Тендер года".Завод ООО "Ксенон" входит в Российский союз промышленников и предпринимателей, в Светотехнический кластер Республики Мордовия.Предприятие активно участвует в международных и региональных выставках, социальной и культурной жизни района, выступает спонсором республиканских мероприятий.Материал опубликован на коммерческих условиях.

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