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В Евросоюзе начали понимать, что Путин не собирается захватывать Европу — Уиткофф
В Евросоюзе начали понимать, что Путин не собирается захватывать Европу — Уиткофф
Sputnik Узбекистан
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению.
2025-03-24T14:35+0500
2025-03-24T14:35+0500
2025-03-24T14:42+0500
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил уверенность в отсутствии у России плана по "захвату Европы". Об этом пишет РИА Новости.Политик также добавил, что доверяет Путину на слово и, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения". Уиткофф подчеркнул, что основной целью является прекращение убийств.Ранее спецпосланник Трампа заявил, что США ожидают от предстоящих переговоров с Россией в Саудовской Аравии "ощутимого прогресса".
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спецпосланник президент сша стивен уиткофф россия владимир путин евросоюз
В Евросоюзе начали понимать, что Путин не собирается захватывать Европу — Уиткофф
14:35 24.03.2025 (обновлено: 14:42 24.03.2025)
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению".
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik
. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил уверенность в отсутствии у России плана по "захвату Европы". Об этом пишет РИА Новости
.
"Я не считаю, что он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем та, которая была во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО", — сказал он.
Политик также добавил, что доверяет Путину на слово и, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения". Уиткофф подчеркнул, что основной целью является прекращение убийств.
Ранее спецпосланник Трампа заявил, что США ожидают от предстоящих переговоров с Россией в Саудовской Аравии "ощутимого прогресса".