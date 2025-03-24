https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-es-nachali-ponimat-chto-putin-ne-sobiraetsya-zaxvatyvat-evropu-48548581.html

В Евросоюзе начали понимать, что Путин не собирается захватывать Европу — Уиткофф

В Евросоюзе начали понимать, что Путин не собирается захватывать Европу — Уиткофф

Sputnik Узбекистан

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению.

2025-03-24T14:35+0500

2025-03-24T14:35+0500

2025-03-24T14:42+0500

владимир путин

россия

сша

дональд трамп

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил уверенность в отсутствии у России плана по "захвату Европы". Об этом пишет РИА Новости.Политик также добавил, что доверяет Путину на слово и, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения". Уиткофф подчеркнул, что основной целью является прекращение убийств.Ранее спецпосланник Трампа заявил, что США ожидают от предстоящих переговоров с Россией в Саудовской Аравии "ощутимого прогресса".

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