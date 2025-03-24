https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-samarkandskoy-oblasti-poyavitsya-krupnyy-nauchno-texnologicheskogo-promyshlennyy-park-48546599.html
В Самаркандской области создадут крупный научно-технологический промышленный парк
В Самаркандской области создадут крупный научно-технологический промышленный парк
Sputnik Узбекистан
В рамках данного парка планируется создание научно-исследовательских и логистических зон, а также реализация 12 крупных инвестиционных проектов в различных сферах.
2025-03-24T12:50+0500
2025-03-24T12:50+0500
2025-03-24T14:12+0500
китай
узбекистан
инвестиции
строительство
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
переговоры
логистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/18/48546731_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50254a36d8e32c8c5b379c242d2a92ea.jpg
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Самаркандской области Узбекистана при участии китайских компаний планируют построить крупный научно-технологический промышленный парк. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ. Этот вопрос обсудили на встрече в Ташкенте заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Ильзат Касимов с председателем правления китайской компании Xinjiang New Vision Investment Development Company Ван Чжиюном и главой компании Envision Energy Company Чжан Сюанем.По данным ведомства, участники переговоров обсудили проект создания крупного научно-технологического промышленного парка на площади 300 гектаров в Самаркандской области. В рамках данного парка планируется создание научно-исследовательских и логистических зон, а также реализация 12 крупных инвестиционных проектов в различных сферах. ️Xinjiang New Vision Investment and Development Company расположена в зоне экономического и технологического развития Урумчи. Имеет большой опыт реализации стратегических инвестиционных проектов и управления производственными зонами.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/18/48546731_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4f2230bd8b0a0673e9408b161ecf7166.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самаркандская область узбекистан китай инвестиции промышленный парк инвестиции логистика
самаркандская область узбекистан китай инвестиции промышленный парк инвестиции логистика
В Самаркандской области создадут крупный научно-технологический промышленный парк
12:50 24.03.2025 (обновлено: 14:12 24.03.2025)
В рамках данного парка планируется создание научно-исследовательских и логистических зон, а также реализация 12 крупных инвестиционных проектов в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik
. В Самаркандской области Узбекистана при участии китайских компаний планируют построить крупный научно-технологический промышленный парк. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
Этот вопрос обсудили на встрече в Ташкенте заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Ильзат Касимов с председателем правления китайской компании Xinjiang New Vision Investment Development Company Ван Чжиюном и главой компании Envision Energy Company Чжан Сюанем.
По данным ведомства, участники переговоров обсудили проект создания крупного научно-технологического промышленного парка на площади 300 гектаров в Самаркандской области.
В рамках данного парка планируется создание научно-исследовательских и логистических зон, а также реализация 12 крупных инвестиционных проектов в различных сферах.
"Данная инициатива создаст прочную основу для развития обмена инновационными технологиями, производства продукции с высокой добавленной стоимостью и дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем", — подчеркнули в министерстве.
️Xinjiang New Vision Investment and Development Company расположена в зоне экономического и технологического развития Урумчи. Имеет большой опыт реализации стратегических инвестиционных проектов и управления производственными зонами.