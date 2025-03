https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-samarkandskoy-oblasti-poyavitsya-krupnyy-nauchno-texnologicheskogo-promyshlennyy-park-48546599.html

В Самаркандской области создадут крупный научно-технологический промышленный парк

В рамках данного парка планируется создание научно-исследовательских и логистических зон, а также реализация 12 крупных инвестиционных проектов в различных сферах.

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Самаркандской области Узбекистана при участии китайских компаний планируют построить крупный научно-технологический промышленный парк. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ. Этот вопрос обсудили на встрече в Ташкенте заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Ильзат Касимов с председателем правления китайской компании Xinjiang New Vision Investment Development Company Ван Чжиюном и главой компании Envision Energy Company Чжан Сюанем.По данным ведомства, участники переговоров обсудили проект создания крупного научно-технологического промышленного парка на площади 300 гектаров в Самаркандской области. В рамках данного парка планируется создание научно-исследовательских и логистических зон, а также реализация 12 крупных инвестиционных проектов в различных сферах. ️Xinjiang New Vision Investment and Development Company расположена в зоне экономического и технологического развития Урумчи. Имеет большой опыт реализации стратегических инвестиционных проектов и управления производственными зонами.

