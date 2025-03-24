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https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-uzbekistane-bolee-chem-v-dva-raza-snizilas-zabolevaemost-tuberkulezom-48549432.html
В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом
В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом
Sputnik Узбекистан
В стране эффективность лечения пациентов, страдающих устойчивой формой туберкулеза, увеличена с 91,2% до 95%.
2025-03-24T15:45+0500
2025-03-24T15:45+0500
минздрав узбекистана
туберкулез
воз
здоровье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Узбекистане заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в 2 раза, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Ежегодно во всем мире 24 марта отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом.По данным Минздрава, в этом году в разных частях мира, в том числе и в Узбекистане, проводятся пропагандистские мероприятия, направленные на борьбу с этим заболеванием.По словам директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Наргизы Парпиевой, в Узбекистане достигнуты большие успехи в выявлении и лечении туберкулеза.По ее словам, на места для диагностики были доставлены 46 ультрапортативных рентген-аппаратов, оснащенных искусственным интеллектом. С их помощью можно даже выезжать к пациентам в тяжелом состоянии на дом и оперативно выявлять патологические процессы, происходящие в легких и грудной клетке.Кроме того, налажено выявление туберкулеза методом иммунодиагностики в группе риска до 14 лет, у взрослого населения — рентгенологическим методом, также впервые организованы мобильные бригады "Здоровье легких" в 10 регионах.Отмечено, что за последние годы эффективность лечения больных чувствительным туберкулезом 1-го типа возросла до 90%, что соответствует целям Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза.Также в стране эффективность лечения пациентов, страдающих устойчивой формой туберкулеза, увеличена с 91,2% до 95%, а продолжительность лечения сократилась с 2-х лет до 6 – 9 месяцев. Отмечается, что это показатель, достигнутый очень немногими странами мира.Для повышения эффективности лечения данного заболевания в республике сделано следующее:По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году туберкулез был диагностирован у 10,8 миллиона человек во всем мире. Из этого числа 1,25 миллиона умерли от этой болезни. Эксперты обеспокоены тем, что заболеваемость растет с каждым годом и что распространяются устойчивые к лекарствам штаммы заболевания.
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туберкулез минздрав узбекистан воз
туберкулез минздрав узбекистан воз

В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом

15:45 24.03.2025
© Unsplash / Towfiqu barbhuiyaКашель
Кашель - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2025
© Unsplash / Towfiqu barbhuiya
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В стране эффективность лечения пациентов, страдающих устойчивой формой туберкулеза, увеличена с 91,2% до 95%.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Узбекистане заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в 2 раза, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ежегодно во всем мире 24 марта отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом.
По данным Минздрава, в этом году в разных частях мира, в том числе и в Узбекистане, проводятся пропагандистские мероприятия, направленные на борьбу с этим заболеванием.
По словам директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Наргизы Парпиевой, в Узбекистане достигнуты большие успехи в выявлении и лечении туберкулеза.

"Раньше на выявление заболевания в лаборатории требовалось до 3 месяцев. Сейчас в нашу страну завезено 136 генно-молекулярных анализаторов, создано 97 современных лабораторий. 40 из них работают в районах. Кроме того, улучшена логистическая служба, позволяющая вовремя доставлять образцы мокроты из районов (городов) в основные лаборатории", — рассказала Наргиза Парпиева.

По ее словам, на места для диагностики были доставлены 46 ультрапортативных рентген-аппаратов, оснащенных искусственным интеллектом. С их помощью можно даже выезжать к пациентам в тяжелом состоянии на дом и оперативно выявлять патологические процессы, происходящие в легких и грудной клетке.
Кроме того, налажено выявление туберкулеза методом иммунодиагностики в группе риска до 14 лет, у взрослого населения — рентгенологическим методом, также впервые организованы мобильные бригады "Здоровье легких" в 10 регионах.

"В целях предотвращения распространения туберкулеза охват новорожденных прививками был увеличен до 99,5 процента. По ряду причин детям, не получившим вакцину, делали кожную пробу с использованием туберкулина, а затем вакцинировали. За последние 22 года уровень заболеваемости в нашей стране снизился в 2 раза, а смертность — более чем в 10 раз", — добавила Парпиева.

Отмечено, что за последние годы эффективность лечения больных чувствительным туберкулезом 1-го типа возросла до 90%, что соответствует целям Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза.
Также в стране эффективность лечения пациентов, страдающих устойчивой формой туберкулеза, увеличена с 91,2% до 95%, а продолжительность лечения сократилась с 2-х лет до 6 – 9 месяцев. Отмечается, что это показатель, достигнутый очень немногими странами мира.
Для повышения эффективности лечения данного заболевания в республике сделано следующее:
по всей стране внедрен метод видеомониторинга амбулаторного лечения с помощью цифровых технологий;
проведены широкие скрининговые мероприятия среди населения, относящегося к группе риска, склонной к заболеванию туберкулезом;
расширен спектр современных методов диагностики;
за счет государственного бюджета закуплены качественные препараты для лечения больных;
в целях профилактики заболевания между общающимися лицами проводились профилактические процедуры.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году туберкулез был диагностирован у 10,8 миллиона человек во всем мире. Из этого числа 1,25 миллиона умерли от этой болезни. Эксперты обеспокоены тем, что заболеваемость растет с каждым годом и что распространяются устойчивые к лекарствам штаммы заболевания.
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