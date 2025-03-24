https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-uzbekistane-bolee-chem-v-dva-raza-snizilas-zabolevaemost-tuberkulezom-48549432.html

В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом

В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом

Sputnik Узбекистан

В стране эффективность лечения пациентов, страдающих устойчивой формой туберкулеза, увеличена с 91,2% до 95%.

2025-03-24T15:45+0500

2025-03-24T15:45+0500

2025-03-24T15:45+0500

минздрав узбекистана

туберкулез

воз

здоровье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Узбекистане заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в 2 раза, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Ежегодно во всем мире 24 марта отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом.По данным Минздрава, в этом году в разных частях мира, в том числе и в Узбекистане, проводятся пропагандистские мероприятия, направленные на борьбу с этим заболеванием.По словам директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Наргизы Парпиевой, в Узбекистане достигнуты большие успехи в выявлении и лечении туберкулеза.По ее словам, на места для диагностики были доставлены 46 ультрапортативных рентген-аппаратов, оснащенных искусственным интеллектом. С их помощью можно даже выезжать к пациентам в тяжелом состоянии на дом и оперативно выявлять патологические процессы, происходящие в легких и грудной клетке.Кроме того, налажено выявление туберкулеза методом иммунодиагностики в группе риска до 14 лет, у взрослого населения — рентгенологическим методом, также впервые организованы мобильные бригады "Здоровье легких" в 10 регионах.Отмечено, что за последние годы эффективность лечения больных чувствительным туберкулезом 1-го типа возросла до 90%, что соответствует целям Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза.Также в стране эффективность лечения пациентов, страдающих устойчивой формой туберкулеза, увеличена с 91,2% до 95%, а продолжительность лечения сократилась с 2-х лет до 6 – 9 месяцев. Отмечается, что это показатель, достигнутый очень немногими странами мира.Для повышения эффективности лечения данного заболевания в республике сделано следующее:По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году туберкулез был диагностирован у 10,8 миллиона человек во всем мире. Из этого числа 1,25 миллиона умерли от этой болезни. Эксперты обеспокоены тем, что заболеваемость растет с каждым годом и что распространяются устойчивые к лекарствам штаммы заболевания.

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