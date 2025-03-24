https://uz.sputniknews.ru/20250324/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-za-2-mesyatsa-2025-goda-sostavil-108-mlrd-48554015.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2 месяца 2025 года составил $10,8 млрд

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2 месяца 2025 года составил $10,8 млрд

Sputnik Узбекистан

В январе-феврале 2025 года внешнеторговый оборот в стране составил $10,8 млрд и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,9%.

2025-03-24T17:05+0500

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В январе-феврале нынешнего года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $10,8 млрд. Об этом говорится в ежемесячном отчете Национального комитета по статистике.По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он увеличился на 9,9% или на $973,3 млн. Из общего объема ВТО экспорт составил $4,64 млн, а импорт – $6, 20 млн. В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму -$1,56 млн.Как изменился показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в инфографике Sputnik Узбекистан.Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения со 189 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (19,2 %), Россией (14,9 %), Казахстаном (6,1 %), Турцией (3,9 %) и Афганистаном (2,5 %).

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