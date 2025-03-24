https://uz.sputniknews.ru/20250324/vyklyuchite-svet-v-uzbekistane-proydet-aktsiya-chas-zemli-48555450.html
Выключите свет: в Узбекистане пройдет акция "Час земли"
Выключите свет: в Узбекистане пройдет акция "Час земли"
Sputnik Узбекистан
В рамках акции во всех государственных организациях на один час отключат электричество.
2025-03-24T18:36+0500
2025-03-24T18:36+0500
2025-03-24T18:44+0500
экология
узбекистан
электричество
экологическая акция
отключение света
электроэнергия
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Завтра 25 марта в Узбекистане пройдет специальная акция, посвященная Часу Земли, сообщает пресс-служба Минэкологии.В поддержку акции, в государственных учреждениях Узбекистана на час будет отключено электричество.Жителей республики также призывают присоединиться к акции, отказавшись от электричества на 60 минут.Главная цель акции – напомнить о важности заботы о природе, а также стимулировать общественное сознание к более ответственному отношению к окружающей среде.Международная экологическая акция "Час Земли" создана Всемирным фондом дикой природы. Она заключается в том, что в назначенное время необходимо на один час отключить свет и другие электроприборы. Впервые инициатива появилась в 2007 году в Австралии и теперь является частью мирового движения, направленного на привлечение внимания к проблеме изменения климата и необходимости сохранения природных ресурсов. Ежегодно в ней принимают участие 190 стран и более 2 миллиардов человек, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. Подобные акции напоминают людям о необходимости бережного отношения к природным ресурсам и могут вдохновить на принятие более экологически ответственных решений в повседневной жизни.
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земля электричество экологическая акция минэкологии свет отключение час земли
земля электричество экологическая акция минэкологии свет отключение час земли
Выключите свет: в Узбекистане пройдет акция "Час земли"
18:36 24.03.2025 (обновлено: 18:44 24.03.2025)
В поддержку акции, в государственных учреждениях Узбекистана на час будет отключено электричество.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik
. Завтра 25 марта в Узбекистане пройдет специальная акция, посвященная Часу Земли, сообщает
пресс-служба Минэкологии.
В поддержку акции, в государственных учреждениях Узбекистана на час будет отключено электричество.
Жителей республики также призывают присоединиться к акции, отказавшись от электричества на 60 минут.
"По инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в стране пройдет специальная акция, посвященная 25 марта – Дню Часа Земли. В рамках акции всем рекомендуется выключить электричество на один час", – говорится в сообщении.
Главная цель акции – напомнить о важности заботы о природе, а также стимулировать общественное сознание к более ответственному отношению к окружающей среде.
"Дорогие соотечественники! Присоединяйтесь к Часу Земли – выключите электричество на 60 минут! Этот простой шаг поможет привлечь внимание к вопросам экологии и вдохновит других заботиться о нашей планете", – призвали в ведомстве.
Международная экологическая акция "Час Земли" создана
Всемирным фондом дикой природы. Она заключается в том, что в назначенное время необходимо на один час отключить свет и другие электроприборы.
Впервые инициатива появилась в 2007 году в Австралии и теперь является частью мирового движения, направленного на привлечение внимания к проблеме изменения климата и необходимости сохранения природных ресурсов.
Ежегодно в ней принимают участие 190 стран и более 2 миллиардов человек, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.
"Конечно, часовое отключение света не приведет к радикальным изменениям в экологической обстановке на Земле. Однако экономия электроэнергии является важным шагом к снижению вредных выбросов в атмосферу и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду", – отмечают в Центре внешнеполитических исследований и международных инициатив.
Подобные акции напоминают людям о необходимости бережного отношения к природным ресурсам и могут вдохновить на принятие более экологически ответственных решений в повседневной жизни.