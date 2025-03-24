https://uz.sputniknews.ru/20250324/vyklyuchite-svet-v-uzbekistane-proydet-aktsiya-chas-zemli-48555450.html

Выключите свет: в Узбекистане пройдет акция "Час земли"

Выключите свет: в Узбекистане пройдет акция "Час земли"

Sputnik Узбекистан

В рамках акции во всех государственных организациях на один час отключат электричество.

2025-03-24T18:36+0500

2025-03-24T18:36+0500

2025-03-24T18:44+0500

экология

узбекистан

электричество

экологическая акция

отключение света

электроэнергия

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Завтра 25 марта в Узбекистане пройдет специальная акция, посвященная Часу Земли, сообщает пресс-служба Минэкологии.В поддержку акции, в государственных учреждениях Узбекистана на час будет отключено электричество.Жителей республики также призывают присоединиться к акции, отказавшись от электричества на 60 минут.Главная цель акции – напомнить о важности заботы о природе, а также стимулировать общественное сознание к более ответственному отношению к окружающей среде.Международная экологическая акция "Час Земли" создана Всемирным фондом дикой природы. Она заключается в том, что в назначенное время необходимо на один час отключить свет и другие электроприборы. Впервые инициатива появилась в 2007 году в Австралии и теперь является частью мирового движения, направленного на привлечение внимания к проблеме изменения климата и необходимости сохранения природных ресурсов. Ежегодно в ней принимают участие 190 стран и более 2 миллиардов человек, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. Подобные акции напоминают людям о необходимости бережного отношения к природным ресурсам и могут вдохновить на принятие более экологически ответственных решений в повседневной жизни.

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