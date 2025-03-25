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Как в ЕАЭС поддерживают производителей ковров

Как в ЕАЭС поддерживают производителей ковров

Sputnik Узбекистан

Принимаемые меры позволяют производителям снижать себестоимость, увеличивать рентабельность и конкурентоспособность, а также наращивать объемы выпуска и поставок на внутренний рынок и экспорт

2025-03-25T13:20+0500

2025-03-25T13:20+0500

2025-03-25T13:20+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пошлины

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. ЕАЭС продлил на три года нулевую ввозную пошлину на латекс для производства ковров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Данный товар представляет собой водную дисперсию, которую наносят на изнанку ковра и используют для придания каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств, пояснили в пресс-службе.Он добавил, что потребность в латексе для производства ковров в настоящее время удовлетворяется исключительно за счет импортных поставок.Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.Для справки: на данный товар в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости.В соответствии с решениями Коллегии ЕЭК, с 23 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года для латекса, применяемого при производстве ковров, применялась нулевая пошлина.

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