https://uz.sputniknews.ru/20250325/eaeu-proizvoditeli-kovrov-podderjka-48556349.html
Как в ЕАЭС поддерживают производителей ковров
Как в ЕАЭС поддерживают производителей ковров
Sputnik Узбекистан
Принимаемые меры позволяют производителям снижать себестоимость, увеличивать рентабельность и конкурентоспособность, а также наращивать объемы выпуска и поставок на внутренний рынок и экспорт
2025-03-25T13:20+0500
2025-03-25T13:20+0500
2025-03-25T13:20+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
пошлины
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. ЕАЭС продлил на три года нулевую ввозную пошлину на латекс для производства ковров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Данный товар представляет собой водную дисперсию, которую наносят на изнанку ковра и используют для придания каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств, пояснили в пресс-службе.Он добавил, что потребность в латексе для производства ковров в настоящее время удовлетворяется исключительно за счет импортных поставок.Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.Для справки: на данный товар в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости.В соответствии с решениями Коллегии ЕЭК, с 23 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года для латекса, применяемого при производстве ковров, применялась нулевая пошлина.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс поддержка производители ковры
еаэс поддержка производители ковры
Как в ЕАЭС поддерживают производителей ковров
Принимаемые меры позволяют производителям снижать себестоимость, увеличивать рентабельность и конкурентоспособность, а также наращивать объемы выпуска и поставок на внутренний рынок и экспорт.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik.
ЕАЭС продлил на три года нулевую ввозную пошлину на латекс для производства ковров, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении латекса для производства ковров по 31 декабря 2027 года включительно”, — говорится в сообщении.
Данный товар представляет собой водную дисперсию, которую наносят на изнанку ковра и используют для придания каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств, пояснили в пресс-службе.
"Мера таможенно-тарифного регулирования повышает доступность сырья, а также рентабельность предприятий-производителей ковров и ковровых изделий из стран Евразийского экономического союза, что позволяет создать условия для увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке", – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Он добавил, что потребность в латексе для производства ковров в настоящее время удовлетворяется исключительно за счет импортных поставок.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Для справки: на данный товар в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости.
В соответствии с решениями Коллегии ЕЭК, с 23 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года для латекса, применяемого при производстве ковров, применялась нулевая пошлина.