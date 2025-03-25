https://uz.sputniknews.ru/20250325/lukashenko-vstupil-v-doljnost-prezidenta-belarusi-48571182.html
В седьмой раз: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
В седьмой раз: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
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Александр Лукашенко: Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы — огромнейшая ответственность
2025-03-25T17:00+0500
2025-03-25T17:00+0500
2025-03-25T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Минске состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах Александра Лукашенко. Он занял высший государственный пост в Беларуси в седьмой раз.На церемонию пригласили более 1 100 человек. Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу.Затем прозвучал Государственный гимн Беларуси, после чего президент подписал акт о принесении присяги. Председатель ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.Он также сделал ряд заявлений по ее окончании.Также он обратился к оппозиции Беларуси, отметив, что ей нечего противопоставить властям страны.Другие заявления белорусского лидераЛукашенко назвал себя счастливым президентом.Также президент Беларуси подчеркнул, что никогда не предаст своих сторонников и не сбежит.Напомним, что выборы президента Беларуси прошли в январе, явка составила 85,69%. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей.
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александр лукашенко вступление должность президент беларусь
александр лукашенко вступление должность президент беларусь
В седьмой раз: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
Александр Лукашенко: Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы — огромнейшая ответственность.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik.
В Минске состоялась
церемония инаугурации победившего на президентских выборах Александра Лукашенко. Он занял высший государственный пост в Беларуси в седьмой раз.
На церемонию пригласили более 1 100 человек. Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу.
"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", — сказал он.
Затем прозвучал Государственный гимн Беларуси, после чего президент подписал акт о принесении присяги. Председатель ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
"Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы — огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории — наш и наших предшественников", — заявил Лукашенко на церемонии инаугурации.
Он также сделал ряд заявлений по ее окончании.
"Мы с вами создали суверенное государство, нам есть чем городиться. Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение", — сказал Лукашенко.
Также он обратился к оппозиции Беларуси, отметив, что ей нечего противопоставить властям страны.
“Благодаря вам, продавшим родину за гранты, а точнее вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству”, — подчеркнул Лукашенко.
Другие заявления белорусского лидера
Беларусь не прогибается под давлением, поэтому на нее обрушили водопад санкций. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперед, освоив новые компетенции.
Приоритеты страны неизменны — это мир и безопасность.
У Беларуси много друзей и партнеров, в частности, Россия и Китай.
Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны.
Крепкая экономика и инновационные проекты станут приоритетами для Беларуси на ближайшие пять лет.
Беларусь выступает за справедливый мир и решение проблем путем диалога.
Лукашенко назвал себя счастливым президентом.
"Рядом со мной настоящие единомышленники, люди, убежденные в правильности того, что мы делаем, искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы. Поэтому я счастливый президент, а Беларусь — страна, в которой хочется жить", — заявил он.
Также президент Беларуси подчеркнул, что никогда не предаст своих сторонников и не сбежит.
Напомним, что выборы президента Беларуси прошли в январе, явка составила 85,69%. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей.