https://uz.sputniknews.ru/20250325/lukashenko-vstupil-v-doljnost-prezidenta-belarusi-48571182.html

В седьмой раз: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

В седьмой раз: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Sputnik Узбекистан

Александр Лукашенко: Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы — огромнейшая ответственность

2025-03-25T17:00+0500

2025-03-25T17:00+0500

2025-03-25T17:00+0500

в мире

беларусь

минск

инаугурация

александр лукашенко

президент

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Минске состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах Александра Лукашенко. Он занял высший государственный пост в Беларуси в седьмой раз.На церемонию пригласили более 1 100 человек. Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу.Затем прозвучал Государственный гимн Беларуси, после чего президент подписал акт о принесении присяги. Председатель ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.Он также сделал ряд заявлений по ее окончании.Также он обратился к оппозиции Беларуси, отметив, что ей нечего противопоставить властям страны.Другие заявления белорусского лидераЛукашенко назвал себя счастливым президентом.Также президент Беларуси подчеркнул, что никогда не предаст своих сторонников и не сбежит.Напомним, что выборы президента Беларуси прошли в январе, явка составила 85,69%. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей.

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