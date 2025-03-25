https://uz.sputniknews.ru/20250325/peregovory-v-er-riyade-lavrov-raskryl-detali-48573914.html

Переговоры в Эр-Рияде: Лавров раскрыл детали

Переговоры в Эр-Рияде: Лавров раскрыл детали

Sputnik Узбекистан

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в качестве приоритета в Эр-Рияде обсуждали черноморскую инициативу

2025-03-25T18:40+0500

2025-03-25T18:40+0500

2025-03-25T18:40+0500

в мире

сергей лавров

переговоры

саудовская аравия

россия

черное море

сша

москва

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу рассказал о деталях переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.По его словам, Москва и Вашингтон обсуждали на переговорах вопросы безопасного судоходства в Черном море.Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема обсуждалась в Эр-Рияде в качестве приоритета, заявил Лавров.Также он сообщил, что:Об урегулировании на УкраинеО политике ЕвропыНапомним, что в понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Для справки: черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении России соглашение не выполнялось, поэтому Москва вышла из сделки с 18 июля 2023-го.

саудовская аравия

россия

черное море

москва

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