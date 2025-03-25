Переговоры в Эр-Рияде: Лавров раскрыл детали
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
© Sputnik / Алексей Филиппов/
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в качестве приоритета в Эр-Рияде обсуждали черноморскую инициативу.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу рассказал о деталях переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.
По его словам, Москва и Вашингтон обсуждали на переговорах вопросы безопасного судоходства в Черном море.
Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема обсуждалась в Эр-Рияде в качестве приоритета, заявил Лавров.
"Мы, как сказал президент (России Владимир Путин — ред.), за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы", — отметил дипломат.
Также он сообщил, что:
делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе не было никаких двусмысленностей;
нельзя верить Киеву на слово насчет возобновления черноморской инициативы.
"Наша позиция проста... На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому — ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки", — добавил министр иностранных дел РФ.
Об урегулировании на Украине
Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому.
В США понимают, что только Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении киевских терактов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.
О политике Европы
Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта на Украине.
У Европы огромное количество проблем в социальной сфере и экономике, в том числе из-за того, что администрация экс-президента США Джо Байдена "спустила с крючка" и отправила ее воевать с Россией.
Украина давно бы потерпела поражение без помощи Запада, Лондон и Париж лидируют в накачке Киева вооружениями.
Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение — это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили.
Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, — это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность.
Напомним, что в понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Для справки: черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении России соглашение не выполнялось, поэтому Москва вышла из сделки с 18 июля 2023-го.