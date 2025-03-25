https://uz.sputniknews.ru/20250325/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-48565188.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января-февраля 2025-го остаются Китай и Россия

2025-03-25T15:00+0500

2025-03-25T15:00+0500

2025-03-25T15:00+0500

инфографика

узбекистан

торговля

россия

китай

страны

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По данным Национального комитета республики по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-февраль 2025 года составил $10,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 9,9 %.Из общего объема ВТО экспорт составил $4,6 млрд (рост 27,7 %), а импорт — $6,2 млрд (уменьшившись на 0,6 %).Узбекистан осуществляет торговые отношения со 162 странами.Главными торговыми партнерами республики по итогам января-февраля этого года остаются Китай и Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

страны

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