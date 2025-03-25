https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistan-imalayziya-sovmestnaya-geologorazvedka-48555972.html

Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведку

Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведку

Sputnik Узбекистан

Руководитель малазийской компании выразил готовность в ближайшее время посетить республику для детального обсуждения проектных предложений

2025-03-25T09:50+0500

2025-03-25T09:50+0500

2025-03-25T09:50+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

геологоразведка

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в реализации совместных проектов в Узбекистане в области добычи полезных ископаемых, сообщает ИА “Дунё”.Об этом шла речь в ходе встречи посла республики Каромиддина Гадоева и заместителя генерального директора компании “Fortress Minerals” Нг Мун Фэя.Компания занимается разведкой, добычей, производством и продажей концентратов железной, медной, золотой и никелевой руды в малайзийских штатах Тренгану, Паханг и Сабах.Посол рассказал о перспективных месторождениях хрома, никеля, магния, кобальта, титана и доломита в республике, а также предложил рассмотреть возможности реализации проектов по их добыче.В свою очередь руководитель малайзийской компании выразил заинтересованность в проектных предложениях и готовность в ближайшее время посетить Узбекистан для более детального их обсуждения.

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