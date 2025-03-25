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https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistan-imalayziya-sovmestnaya-geologorazvedka-48555972.html
Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведку
Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведку
Sputnik Узбекистан
Руководитель малазийской компании выразил готовность в ближайшее время посетить республику для детального обсуждения проектных предложений
2025-03-25T09:50+0500
2025-03-25T09:50+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в реализации совместных проектов в Узбекистане в области добычи полезных ископаемых, сообщает ИА “Дунё”.Об этом шла речь в ходе встречи посла республики Каромиддина Гадоева и заместителя генерального директора компании “Fortress Minerals” Нг Мун Фэя.Компания занимается разведкой, добычей, производством и продажей концентратов железной, медной, золотой и никелевой руды в малайзийских штатах Тренгану, Паханг и Сабах.Посол рассказал о перспективных месторождениях хрома, никеля, магния, кобальта, титана и доломита в республике, а также предложил рассмотреть возможности реализации проектов по их добыче.В свою очередь руководитель малайзийской компании выразил заинтересованность в проектных предложениях и готовность в ближайшее время посетить Узбекистан для более детального их обсуждения.
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узбекистан малайзия геологоразведка
узбекистан малайзия геологоразведка

Узбекистан и Малайзия намерены наладить совместную геологоразведку

09:50 25.03.2025
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСтроительство горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении
Строительство горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2025
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Руководитель малайзийской компании выразил готовность в ближайшее время посетить республику для детального обсуждения проектных предложений.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в реализации совместных проектов в Узбекистане в области добычи полезных ископаемых, сообщает ИА “Дунё”.
Об этом шла речь в ходе встречи посла республики Каромиддина Гадоева и заместителя генерального директора компании “Fortress Minerals” Нг Мун Фэя.
Компания занимается разведкой, добычей, производством и продажей концентратов железной, медной, золотой и никелевой руды в малайзийских штатах Тренгану, Паханг и Сабах.
“Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере освоения перспективных месторождений Узбекистана и налаживания сотрудничества в области геологоразведки. Подчеркивалось, что Узбекистан является одной из ведущих стран мира по запасам полезных ископаемых”, — говорится в сообщении.
Посол рассказал о перспективных месторождениях хрома, никеля, магния, кобальта, титана и доломита в республике, а также предложил рассмотреть возможности реализации проектов по их добыче.
В свою очередь руководитель малайзийской компании выразил заинтересованность в проектных предложениях и готовность в ближайшее время посетить Узбекистан для более детального их обсуждения.
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