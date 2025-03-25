Тумарис XXI века: как узбекистанки демонстрируют миру мастерство рукопашного боя
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Федерация рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана создана в 1997 году. В стране этим видом спорта занимаются около 50 тыс. человек, с которыми работают порядка 300 тренеров.
Зайнаб Икрамова — мастер спорта международного класса по рукопашному бою, победитель соревнований республиканского и мирового уровней. Она родилась в семье спортсменов, с детства посещала секцию таэквондо и стремилась к большим спортивным победам.
В 2022 году она начала заниматься рукопашным боем под руководством опытного тренера Аскара Бабаева, который сразу увидел в воспитаннице будущую чемпионку и понял, что она превзойдет его, своего учителя.
"Зайнаб, когда выступала в Беларуси, стала серебряным призером и сразу после этого получила звание мастера спорта Узбекистана. Потом мы поехали в Бишкек и выступали там. Я стал серебряным призером, а она — чемпионкой. И ей сразу присудили звание мастера спорта международного класса. Я не смог его получить, но не обижаюсь, я рад, ведь она моя ученица", — говорит он.
Путь Зайнаб в рукопашном бое был непростым, она проводила многие часы в зале, чтобы постичь необходимые техники. В 2023 году спортсменка показала третий результат на чемпионате Узбекистана и заняла 2-е место на Кубке мира по рукопашному бою в Минске. И уже в следующем году на Чемпионате Азии в Бишкеке сборная страны стала первой в общекомандном зачете, и сама Зайнаб была удостоена 1-го места. Сейчас она готовится к чемпионату мира, который пройдет в мае в Турции.
Федерация рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана образована в 1997 году, а Международная федерация со штаб-квартирой в Москве — в 2006 году. В настоящее время в республике этим видом спорта занимаются около 50 тыс. человек. Занятия с ними проводят порядка 300 тренеров, в том числе и Зайнаб, у которой больше 20 учеников. Один из них — Дилшод Рахмонов, занявший 3-е место на чемпионате Азии.
"Мой тренер — строгий человек. К своим задачам подходит ответственно и спрашивает о результате каждой поставленной задачи. Когда я впервые встретил ее, некоторые удивлялись: "Почему ты занимаешься у женщины?" Но я говорил так: "Если специалист отличный в своем деле, неважно, женщина это или мужчина", — отмечает он.
Соревнования по рукопашному бою включают в себя 2 тура. В первом нужно продемонстрировать приемы самообороны, во втором участники проводят бой по существующим правилам.
"Рукопашный бой вбирает в себя другие виды единоборств. Допустим, ударная техника руками — это из бокса, связка рук и ног — из кикбоксинга, карате и таэквондо, техника бросков — это борьба, самбо и дзюдо. На занятиях дети в первую очередь учатся дисциплине, уважению к другим, товариществу", — добавляет коллега Зайнаб Бахтиёр Чутбаев.
Начать заниматься рукопашным боем можно с 6-7 и до 35 лет. Тренировки воспитывают выносливость и силу воли, а также умение принимать быстрые решения в стрессовых ситуациях. Вот и Зайнаб иногда сравнивают с царицей массагетов Тумарис, ставшей символом отваги.
Рукопашный бой чаще всего ассоциируют с "мужским" спортом. Однако Зайнаб уверена: у девушек здесь есть большой потенциал и желание побеждать.
"Когда я стала заниматься рукопашным боем, многие были против и говорили: "Ты никогда не сможешь стать чемпионкой среди мужчин". Но я поставила перед собой цель и сказала тренеру: "Вы не можете меня не обучить и не сделать из меня чемпиона". Поднять флаг республики — это должно быть мечтой каждого узбекистанца", — признается спортсменка.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.