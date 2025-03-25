https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistanki-demonstriruyut-miru-masterstvo-rukopashnogo-boya-48571918.html

Тумарис XXI века: как узбекистанки демонстрируют миру мастерство рукопашного боя

Тумарис XXI века: как узбекистанки демонстрируют миру мастерство рукопашного боя

Sputnik Узбекистан

Федерация рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана создана в 1997 году. В стране этим видом спорта занимаются около 50 тыс. человек, с которыми работают порядка 300 тренеров

2025-03-25T18:10+0500

2025-03-25T18:10+0500

2025-03-25T18:10+0500

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Зайнаб Икрамова — мастер спорта международного класса по рукопашному бою, победитель соревнований республиканского и мирового уровней. Она родилась в семье спортсменов, с детства посещала секцию таэквондо и стремилась к большим спортивным победам.В 2022 году она начала заниматься рукопашным боем под руководством опытного тренера Аскара Бабаева, который сразу увидел в воспитаннице будущую чемпионку и понял, что она превзойдет его, своего учителя."Зайнаб, когда выступала в Беларуси, стала серебряным призером и сразу после этого получила звание мастера спорта Узбекистана. Потом мы поехали в Бишкек и выступали там. Я стал серебряным призером, а она — чемпионкой. И ей сразу присудили звание мастера спорта международного класса. Я не смог его получить, но не обижаюсь, я рад, ведь она моя ученица", — говорит он.Путь Зайнаб в рукопашном бое был непростым, она проводила многие часы в зале, чтобы постичь необходимые техники. В 2023 году спортсменка показала третий результат на чемпионате Узбекистана и заняла 2-е место на Кубке мира по рукопашному бою в Минске. И уже в следующем году на Чемпионате Азии в Бишкеке сборная страны стала первой в общекомандном зачете, и сама Зайнаб была удостоена 1-го места. Сейчас она готовится к чемпионату мира, который пройдет в мае в Турции.Федерация рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана образована в 1997 году, а Международная федерация со штаб-квартирой в Москве — в 2006 году. В настоящее время в республике этим видом спорта занимаются около 50 тыс. человек. Занятия с ними проводят порядка 300 тренеров, в том числе и Зайнаб, у которой больше 20 учеников. Один из них — Дилшод Рахмонов, занявший 3-е место на чемпионате Азии.Соревнования по рукопашному бою включают в себя 2 тура. В первом нужно продемонстрировать приемы самообороны, во втором участники проводят бой по существующим правилам.Начать заниматься рукопашным боем можно с 6-7 и до 35 лет. Тренировки воспитывают выносливость и силу воли, а также умение принимать быстрые решения в стрессовых ситуациях. Вот и Зайнаб иногда сравнивают с царицей массагетов Тумарис, ставшей символом отваги.Рукопашный бой чаще всего ассоциируют с "мужским" спортом. Однако Зайнаб уверена: у девушек здесь есть большой потенциал и желание побеждать. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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