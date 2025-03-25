https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistantsy-borba-na-poyasax-turnir-indiya-medali-48560781.html

Узбекистанцы завоевали 20 медалей на международном турнире по борьбе на поясах

Узбекистанцы завоевали 20 медалей на международном турнире по борьбе на поясах

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях, которые прошли в рамках Молодежного фестиваля в индийском штате Харьяна, участвовали спортсмены из Узбекистана, Индии и России

2025-03-25T11:00+0500

2025-03-25T11:00+0500

2025-03-25T11:00+0500

спорт

узбекистанцы

медали

турнир

борьба на поясах

индия

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по борьбе на поясах завоевали 20 медалей на международном турнире в Индии, сообщает ИА "Дунё".В соревнованиях, которые прошли в рамках Молодежного фестиваля в городе Ротаке индийского штата Харьяна, участвовали спортсмены из Узбекистана, Индии и России. Они соревновались в классическом и вольном стилях.Узбекской стороной достигнута договоренность с представителями России и Индии о проведении этого турнира на ежегодной основе.В этом году запланировано проведение ряда международных соревнований по борьбе на поясах. Самое крупное из них – чемпионат мира, который состоится в мае в городе Нукусе.

индия

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