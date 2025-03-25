Узбекистанцы завоевали 20 медалей на международном турнире по борьбе на поясах
© ТГЭУ Студентка ТГЭУ заняла почётное первое место на международном турнире в Индии
© ТГЭУ
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В соревнованиях, которые прошли в рамках Молодежного фестиваля в индийском штате Харьяна, участвовали спортсмены из Узбекистана, Индии и России.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по борьбе на поясах завоевали 20 медалей на международном турнире в Индии, сообщает ИА "Дунё".
"По итогам турнира представители нашей страны завоевали 20 медалей в различных весовых категориях. Ханабой Ураимов, Аббос Ахмаджонов, Муроджон Хамидов, Достонбек Обиджонов, Самандар Абдусаломов, Азимжон Юлдашев, Фарангиз Абдунабиева и Шириной Юлдашева поднялись на самую высокую ступень пьедестала", — говорится в сообщении.
В соревнованиях, которые прошли в рамках Молодежного фестиваля в городе Ротаке индийского штата Харьяна, участвовали спортсмены из Узбекистана, Индии и России. Они соревновались в классическом и вольном стилях.
"Данные соревнования способствуют дальнейшему развитию сотрудничества в области спорта между Узбекистаном, Индией и Россией. Хотим выразить благодарность организаторам, в том числе Посольству Узбекистана в Дели, за проведенную подготовительную работу и высокий уровень организации турнира", — отметила лауреат Государственной премии имени Зульфии, чемпионка мира по борьбе на поясах, студентка Ташкентского государственного экономического университета Фарангиз Абдунабиева.
Узбекской стороной достигнута договоренность с представителями России и Индии о проведении этого турнира на ежегодной основе.
"В 2026 году соревнования примет Узбекистан. Мы очень рады, что напряженные схватки на ковре продемонстрировали растущую популяризацию нашего национального вида спорта на международной арене", — рассказал председатель Федерации борьбы на поясах РУз Равшан Дастиров.
В этом году запланировано проведение ряда международных соревнований по борьбе на поясах. Самое крупное из них – чемпионат мира, который состоится в мае в городе Нукусе.