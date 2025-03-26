https://uz.sputniknews.ru/20250326/iordaniya-eaeu-razvitiye-sotrudnichestvo-48578536.html
Торговля и инвестиции: Иордания заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС
Торговля и инвестиции: Иордания заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В настоящее время взаимодействие между Союзом и Иорданией регулирует Меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2017 году
2025-03-26T16:00+0500
2025-03-26T16:00+0500
2025-03-26T16:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
иордания
сотрудничество
торговля
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Иордания выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия с ЕАЭС в области торговли и инвестиций, а также заключении соглашения о свободной торговле, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Об этом шла речь в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с Послом Иордании в России Халидом Шавабка.В комиссии пообещали проработать этот вопрос. В настоящее время взаимодействие между Союзом и Иорданией регулирует Меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2017 году.Стороны отметили важность продолжения работы в рамках данного меморандума.Для справки: зона свободной торговли — это тип международной интеграции, при котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле.
иордания
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, иордания, сотрудничество, торговля, инвестиции, еэк
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, иордания, сотрудничество, торговля, инвестиции, еэк
Торговля и инвестиции: Иордания заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС
В настоящее время взаимодействие между Союзом и Иорданией регулирует Меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2017 году.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik
. Иордания выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия с ЕАЭС в области торговли и инвестиций, а также заключении соглашения о свободной торговле, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Об этом шла речь в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с Послом Иордании в России Халидом Шавабка.
В комиссии пообещали проработать этот вопрос.
"Спасибо большое за вашу готовность. Мы приложим все усилия для того, чтобы максимально оперативно проработать этот вопрос со всеми нашими странами и проинформировать Иорданию о принятом решении", — сказал Андрей Слепнев.
В настоящее время взаимодействие между Союзом и Иорданией регулирует Меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2017 году.
Стороны отметили важность продолжения работы в рамках данного меморандума.
Для справки: зона свободной торговли — это тип международной интеграции, при котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле.