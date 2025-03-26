https://uz.sputniknews.ru/20250326/iordaniya-eaeu-razvitiye-sotrudnichestvo-48578536.html

Торговля и инвестиции: Иордания заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС

Торговля и инвестиции: Иордания заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В настоящее время взаимодействие между Союзом и Иорданией регулирует Меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2017 году

2025-03-26T16:00+0500

2025-03-26T16:00+0500

2025-03-26T16:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Иордания выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия с ЕАЭС в области торговли и инвестиций, а также заключении соглашения о свободной торговле, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Об этом шла речь в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с Послом Иордании в России Халидом Шавабка.В комиссии пообещали проработать этот вопрос. В настоящее время взаимодействие между Союзом и Иорданией регулирует Меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2017 году.Стороны отметили важность продолжения работы в рамках данного меморандума.Для справки: зона свободной торговли — это тип международной интеграции, при котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, иордания, сотрудничество, торговля, инвестиции, еэк