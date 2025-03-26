https://uz.sputniknews.ru/20250326/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-priezjali-v-uzbekistan-48588185.html
ТОП-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
ТОП-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
За первые два месяца текущего года республику посетили 1,3 млн. иностранных туристов
2025-03-26T18:18+0500
2025-03-26T18:18+0500
2025-03-26T18:18+0500
инфографика
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Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе-феврале 2025-го возглавляет Кыргызстан.Согласно данным Национального комитета по статистике, в этот период республику посетили 1,3 млн. иностранных туристов. Это на 361,2 тыс. человек или 37,1% больше, чем в январе-феврале 2024 года.Россия на четвертом месте по количеству туристов за первые два месяца этого года — в республику из РФ приехали 90,6 тыс. любителей путешествий.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
туристы страны узбекистан
туристы страны узбекистан
ТОП-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
За первые два месяца текущего года республику посетили 1,3 млн. иностранных туристов.
Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе-феврале 2025-го возглавляет Кыргызстан.
Согласно данным Национального комитета по статистике, в этот период республику посетили 1,3 млн. иностранных туристов. Это на 361,2 тыс. человек или 37,1% больше, чем в январе-феврале 2024 года.
Россия на четвертом месте по количеству туристов за первые два месяца этого года — в республику из РФ приехали 90,6 тыс. любителей путешествий.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.