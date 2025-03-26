https://uz.sputniknews.ru/20250326/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-priezjali-v-uzbekistan-48588185.html

ТОП-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан

ТОП-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

За первые два месяца текущего года республику посетили 1,3 млн. иностранных туристов

2025-03-26T18:18+0500

2025-03-26T18:18+0500

2025-03-26T18:18+0500

инфографика

узбекистан

туристы

страны

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Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе-феврале 2025-го возглавляет Кыргызстан.Согласно данным Национального комитета по статистике, в этот период республику посетили 1,3 млн. иностранных туристов. Это на 361,2 тыс. человек или 37,1% больше, чем в январе-феврале 2024 года.Россия на четвертом месте по количеству туристов за первые два месяца этого года — в республику из РФ приехали 90,6 тыс. любителей путешествий.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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