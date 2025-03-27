https://uz.sputniknews.ru/20250327/bolshe-chem-sdelka-po-ukraine-pochemu-putin-tyanet-vremya-48591106.html

Больше, чем сделка по Украине: почему Путин тянет время?

Больше, чем сделка по Украине: почему Путин тянет время?

Sputnik Узбекистан

Перспективы переговоров по частичному прекращению огня (на Черном море и по объектам энергетики) оцениваются максимально разнообразно — можно сказать, что по... 27.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-27T17:00+0500

2025-03-27T17:00+0500

2025-03-27T17:00+0500

колумнисты

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

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Перспективы переговоров по частичному прекращению огня (на Черном море и по объектам энергетики) оцениваются максимально разнообразно — можно сказать, что по шкале от одного до десяти, пишет колумнист РИА Новости. Кто-то выставляет единицу (то есть полный провал в итоге), кто десять (то есть не просто успех, но и первая стадия на пути к полному прекращению боевых действий). Гадания на аравийском песке сейчас бесполезны, но стороны (а их все-таки три) публично дают совершенно разные оценки: в Киеве продолжают настаивать на том, что Москва на самом деле не заинтересована в завершении конфликта и просто играет с Трампом, в России выражают сдержанный оптимизм (с упором на конструктивность американской стороны), а в Вашингтоне по-прежнему демонстрируют уверенность в своей способности "заключить сделку". И если Зеленский нервничает — о чем свидетельствует и то, что он уже перешел практически к личным нападкам на друга и представителя Трампа Стива Уиткоффа, который, дескать, слишком много времени провел с Путиным, — то Трамп продолжает держать покерфейс и демонстрировать уверенность в успехе.Когда в очередном интервью его спросили, возможно ли, что Россия затягивает заключение мирного соглашения, американский президент был максимально осторожен: "Я не знаю. Я имею в виду, что дам вам знать в какой-то момент. Но я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они и тянут время. Я делал так на протяжении многих лет, знаете ли. Я не хочу подписывать контракт, я хочу оставаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем… Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе".То есть, по сути, Трамп заявил, что считает поведение России на переговорах просто тактическим приемом, причем таким, к какому он и сам не раз прибегал в своей жизни. Подобная оценка совершенно не удовлетворит Киев и тех атлантистов, кто уверен в обратном: Путин просто использует Трампа, водит его за нос, а на самом деле хочет лишь получить от него уступки по Украине, чтобы потом продолжить наступление на фронте. Точно так же, кстати, считают и многие у нас — естественно, оценивая это сугубо положительно. Разница в том, что атлантисты (и Зеленский) выступают за то, чтобы Трамп максимально давил на Путина, стращал Россию ужасными последствиями отказа от сделки, и тогда появится шанс, что Москва прогнется и уступит. А наши "носоводители" считают, что нужно просто использовать предоставившиеся возможности "игры в дипломатию", чтобы потом, когда они исчерпаются, решить все военным путем. В реальности все гораздо проще. Если смотреть в суть проблемы.Путин действительно тянет со сделкой, но не потому, что не верит в договороспособность Трампа. Он не верит в договороспособность Зеленского, но и это не главный вопрос. Путин тянет со сделкой по Украине и не потому, что он делает ставку только на военное решение проблемы, — это вообще не так. Путин никогда не пойдет на компромиссы и тем более принципиальные уступки по украинскому вопросу: нейтрализация (во всех смыслах) того, что останется от Украины, — это задача-минимум, а возвращение ее в нашу орбиту — это задача-максимум (более долгосрочная, но абсолютно необходимая). Путин тянет со сделкой по Украине потому, что она лишь часть другой, основной сделки — большой сделки с Трампом. А вот она еще не готова и даже толком не обсуждается — но именно к ней все и идет.Но ведь для ее заключения (это не новая "Ялта", но большой шаг к ней) как раз и нужно договориться по Украине? — именно так это и подают в Вашингтоне. Договоримся по Украине, закончим войну — и откроются блистательные перспективы американо-российского сотрудничества в самых разных сферах. Кто-то считает подобные обещания просто банальной американской разводкой (впрочем, слишком уж примитивной и грубой, чтобы Трамп стал ее использовать в отношении Путина, которого он действительно считает "очень умным"), кто-то верит в искренность трамповского предложения: ведь если он настроен на радикальный передел миропорядка ради перестройки США, то ему действительно нужен Путин как союзник (не военный союзник, а тот, кто тоже хочет и способен формулировать новые правила игры). Нам ближе вторая оценка, но все равно для заключения настоящей сделки с Трампом еще не пришло время. И сделка по Украине не поможет приблизить настоящую, главную сделку: наоборот, поставит на ней крест. Почему?Потому что сейчас Трамп еще не готов к принятию российских условий по Украине — нейтрализация (вместе с отказом от территориальных претензий к России), отсутствие западных гарантий безопасности (которые в реальности стали бы просто формой военного союза), снятие большинства западных санкций. Пойти на это президент США сейчас не может — значит, любая заключенная в обозримой перспективе (двух-трех месяцев) сделка была бы невыгодна для нас. Поэтому мы на нее, естественно, и не пойдем, но и от переговоров с Трампом отказываться не будем.Потому что (скорее рано, чем поздно) он дозреет — и не просто до сделки по Украине, а до большой сделки с Россией. Не потому, что он "путинский агент", а потому, что он хочет "сделать Америку снова великой", то есть изменить как само устройство, так и направление движения своего корабля. Шансы на успех в самой Америке у него достаточно велики, и как только Трамп обретет полную уверенность в собственной победе в своей стране (не достигнет ее, а просто убедится в том, что все идет в правильном направлении), тогда и настанет пора договариваться с ним всерьез и надолго — не о перемирии, а о мире.В том числе и на Украине, которая до наступления этого времени будет оставаться (пусть и с возможными перерывами на временное прекращение огня) полем битвы — дипломатической и военной.

украина

россия

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2025

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сделка украина путин время