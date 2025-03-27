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Образование, культура и 80-летие Победы: новые проекты Россотрудничества в Узбекистане

Образование, культура и 80-летие Победы: новые проекты Россотрудничества в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Россотрудничество в своей работе ориентируется на проекты, направленные на содействие международному развитию в странах ЕАЭС

2025-03-27T19:05+0500

2025-03-27T19:05+0500

2025-03-27T19:05+0500

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образование

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг руководителя Россотрудничества в РУз Евгения Примакова, посвященный вопросам взаимодействия в сфере образования и культуры между Узбекистаном и Россией.Примаков рассказал о театральном проекте "Сердца четырех", который расширяется и включает театры из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, с целью создания театрального хаба в регионе. Он также отметил, что в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, и в планах установить памятник поэту в Ташкенте.Кроме того, Россотрудничество готово помочь в подготовке учителей-предметников и передать свой опыт в области инклюзивного образования.Примаков также поделился рекомендациями для абитуриентов из Узбекистана, желающих поступить в российские вузы.В связи с 80-летием Победы Россотрудничество призывает активно участвовать в "Диктанте Победы". Примаков отметил, как бережно Узбекистан хранит память о Великой Отечественной войне.Также речь шла о том, что в Ташкенте функционирует центр по выдаче электронной цифровой подписи для граждан России, что упрощает юридические процедуры.В заключение Примаков отметил, что Россотрудничество ориентируется на проекты, содействующие международному развитию в странах ЕАЭС.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

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