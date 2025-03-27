https://uz.sputniknews.ru/20250327/overchuk-armeniya-vybor-eu-eaeu-48598558.html

Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, на двух стульях не усидеть — вице-премьер РФ

Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, на двух стульях не усидеть — вице-премьер РФ

Sputnik Узбекистан

Парламент Армении накануне принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз

2025-03-27T16:03+0500

2025-03-27T16:03+0500

2025-03-27T17:11+0500

россия

армения

еаэс

евросоюз

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Парламент Армении 26 марта во втором и окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало.Вице-премьер РФ отметил, что ознакомился с текстом этого документа.Он добавил, что ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки".Зампред российского правительства напомнил, что товарооборот РФ с Арменией вырос до $12,7 млрд в 2024 году, прибавив более 50%. При этом с ЕС торговля чуть больше $2 млрд, спад на 12%.В парламенте Армении этот законопроект поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Оппозиция назвала документ юридически абсурдным. По ее мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.Как заявил во время обсуждения в парламенте замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект — это не заявка на вступление в ЕС, он лишь отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.В законопроекте объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Его авторы утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.

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