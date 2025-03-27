https://uz.sputniknews.ru/20250327/svo-rossiyskie-voyska-oxvatyvayut-kupyansk--48592481.html

СВО: российские войска охватывают Купянск

СВО: российские войска охватывают Купянск

Sputnik Узбекистан

Вооруженные силы РФ уверенно владеют стратегической и тактической инициативой на украинском театре военных действий.

2025-03-27T14:20+0500

2025-03-27T14:20+0500

2025-03-27T14:20+0500

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Расширение российского плацдарма на правом берегу реки Оскол приближает освобождение от бандеровцев города Купянска и всей Харьковской области, которая с высокой вероятностью войдет в пояс безопасности приграничных регионов России. Подразделения российской группировки войск "Запад" в Харьковской области за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Петропавловка, то есть бои идут в трех километрах восточнее Купянска. Противник выбит с позиций в районе села Тополи – расширен плацдарм к северу от Купянска. Закрепление российских войск на правом берегу реки Оскол, постоянное расширение плацдарма – условия для успешного развития наступления, а также большая проблема для логистики противника.Под авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами российских войск подразделения ВСУ оставляют позиции, готовятся к отступлению из Купянска в город Чугуев, расположенный в 60 км западнее. С начала харьковской наступательной операции российская армия освободила от бандеровской оккупации более 70 населенных пунктов и сотни квадратных километров территории региона. Активные действия российских войск в Харьковской области оттягивают значительные силы и средства противника с других направлений, приближают "северный хук" в Славянско-Краматорском укрепрайоне ВСУ. Бои за село Каменка идут всего в 30 км к северо-западу от Славянска (ДНР).Украинское командование пытается маневрировать скудными резервами, однако российские "клещи" служат надежным инструментом демилитаризации. Даже бандеровские пропагандисты признают, что на Купянском направлении "остановить продвижение русских не удается". Стратегов ВСУ вгоняет в отчаяние наступательная активность российских войск на других участках – в Липцах и Волчанске. Верховная рада не без оснований опасается "сайгонского сценария" для всей Украины. Российская армия за три года СВО уничтожила: 942 самолета и вертолета, более 48 тысяч БПЛА, 1500 РСЗО, 600 ЗРК, 22 тысяч танков и бронемашин, почти 23 тысячи орудий полевой артиллерии, 33 тысячи единиц автотехники ВСУ.По данным разведки СШАПоражение украинской армии геополитически необратимо, и это подтвердил доклад американской разведки Конгрессу (25 марта). Основные тезисы:Реальность имеет значение. Продолжение прокси-войны с РФ невыгодно США, и прагматичные американцы теперь озабочены проблемой "Как поддержать Украину, не потратив ни цента". Доклад американской разведки выглядит как развернутая эпитафия киевскому режиму. И совсем не случайно издание The American Conservative сообщило: "Украина и Европа могут быть в безопасности, только договариваясь о гарантиях безопасности, которые шире Украины и охватывают всю Европу – это не является предательством по отношению к Украине или Европе". "Мировой порядок, основанный на правилах" (Rules-Based Order) меняется, вопреки желанию толкователей "порядка". Образно говоря, "Меч-кладенец и головы драконов лишь потому и бьются испокон, что только власть неписанных законов определяет писаный закон".Театрализованный шум на Западе относительно "утраты территорий" выдуманного Владимиром Лениным государства вызывает неподдельное изумление, поскольку ранее никто в Европе не протестовал против возвращения независимой ГДР в "большую" Германию, никто не требовал отмены неоднозначного "дробления" СССР – исторически единой российской территории (и зоны безопасности). Немногим больше шума на Западе было после обнародования планов "интеграции" Канады и Гренландии в США, это скоро пройдет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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колумнисты, россия, украина, сша