https://uz.sputniknews.ru/20250327/uzbekistan-tseli-privatizatsiya-2025-god-48602424.html

В Узбекистане определили цели в области приватизации на 2025 год

В Узбекистане определили цели в области приватизации на 2025 год

Sputnik Узбекистан

В результате их достижения в экономику республики поступят дополнительные инвестиции, расширятся возможности для бизнеса, будут созданы тысячи новых рабочих мест

2025-03-27T18:29+0500

2025-03-27T18:29+0500

2025-03-27T18:29+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

приватизация

аукцион

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На расширенном совещании под председательством Шавката Мирзиёева определили цели в области приватизации государственного имущества на 2025 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, с 2021 по 2024 годы реализованы государственные активы на сумму 47 трлн сумов — это в 30 раз больше, чем за предыдущее десятилетие."В результате число предприятий с государственной долей сократилось вдвое, а доля государства в экономике — на 13 процентов. Существенно повысилась и эффективность приватизированного имущества. Если раньше в основном продавались небольшие предприятия и объекты, то в последние годы начали выставляться на торги и крупные активы. В частности, были приватизированы такие предприятия, как "Ферганаазот", Кунградский содовый завод, "Фотон", "Темирйул-контейнер", а также гостиницы “International” и “Lotte”. В ноябре прошлого года впервые было проведено "народное IPO", в рамках которого населению были проданы более 3 миллионов акций Товарно-сырьевой биржи. В результате 11 тысяч граждан стали акционерами", — говорится в сообщении.Недостатки в сфере:Цели в области приватизации государственного имущества на 2025 год:Для достижения этих целей предоставят ряд льгот:В ходе совещания привели положительные примеры эффективного использования госактивов с увеличением поступлений в местный бюджет. Так, в Ташкенте провели инвентаризацию муниципальной собственности, создали электронную базу, определили 102 неэффективных здания и 97 гектаров свободной земли, которые уже начали выставлять на аукцион. В прошлом году от приватизации 118 гектаров земельных участков под зданиями и сооружениями получено 60 млрд сумов — в 5 раз больше по сравнению с 2022 годом.Этот опыт внедрят в областных центрах в текущем и в районах в следующем году.Одно из ключевых направлений — выход госпредприятий на международный рынок. Эта практика доказала свою эффективность и получила признание международных организаций.Президент поручил ответственным лицам продолжить этот процесс с привлечением экспертов.В этом году планируют выставить на международные рынки акции 28, в следующем году на публичные торги — акции еще 10 крупных предприятий.

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